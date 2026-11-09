به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل محیط زیست سمنان با اشاره به آخرین مشاهدات از تلما، ماده یوز شناخته‌شده منطقه توران، اظهار کرد: این ماده یوز که پیش‌تر به همراه چهار توله در محدوده حفاظت گاه مشارکتی یوزکنام مشاهده شده بود، طی روزهای اخیر تنها با سه توله دیده شده است.

وی افزود: در پی مشاهده این وضعیت، مأموران اجرایی مجموعه حفاظتی توران به همراه قرق بانان حفاظت‌گاه مشارکتی یوزکنام طی چند روز گذشته پایش منطقه و جست‌وجو برای یافتن نشانه‌هایی از توله چهارم را در دستور کار قرار دادند، اما تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به وضعیت جسمانی توله مفقودی در مشاهدات قبلی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد این توله در مقایسه با سه توله دیگر وضعیت جسمانی چندان مناسبی نداشته و هنگام حرکت نیز از سایر توله‌ها عقب می‌مانده است.

یوسف‌پور تأکید کرد: با وجود اینکه این توله در مشاهدات اخیر همراه مادر و خواهر و برادرهایش دیده نشده، هنوز شواهد کافی برای تعیین سرنوشت آن وجود ندارد و نمی‌توان درباره زنده بودن یا تلف شدنش اظهارنظر قطعی کرد.