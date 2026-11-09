به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رأس هیأتی برای شرکت در این اجلاس و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکمرانی جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارد.

در این اجلاس که تا ۲۷ آبان ادامه دارد، سیاست‌های کلان و اولویت‌های راهبردی اتحادیه برای چهار سال آینده تعیین می‌شود. همچنین انتخاب دبیرکل، معاون دبیرکل و مدیران سه دفتر تخصصی، انتخاب ۴۸ کشور عضو شورای ITU و تصویب برنامه راهبردی و مالی اتحادیه برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۱ از مهم‌ترین محورهای کاری آن است.