به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید مسعود موسوی، با اعلام این خبر گفت: امروز اعزام راهیان نور دانش آموزان دختر شهرستان های شهرکرد و فرخ شهر انجام شد که ۲۰۰ نفر از دانش آموزان و عوامل اجرایی به مدت چهار شبانه روز از مناطق عملیاتی جنوب شامل شلمچه، هویزه و فتح المبین بازدید خواهند کرد.

حجت الاسلام حمید محمدی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان شهرکرد نیز هدف از این اعزام را آشنایی دانش آموزان با فرهنگ شهادت، ایثار و از خودگذشتگی دانست و افزود: در طول مسیر، خواهران طلبه و برادران روحانی برای همراهی کاروان، پاسخگویی به شبهات، برگزاری مباحث فرهنگی و نماز جماعت حضور خواهند داشت. وی انتقال فرهنگ ایثار شهدا به نسل جدید را از مهم ترین اهداف این کاروان ها برشمرد.

سعید رییسی، فرماندار شهرکرد نیز ضمن قدردانی از تلاش آموزش و پرورش و سپاه شهرستان، این اعزام را در راستای فرهنگ سازی ایثار و مقاومت و آشنایی نسل جدید با رشادت های رزمندگان دوران دفاع مقدس دانست.

بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری نیز اظهار کرد: این دومین مرحله اعزام دانش آموزان از نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهرکرد به مناطق عملیاتی جنوب است.

وی از برنامه‌ریزی برای اعزام حدود دو هزار و پانصد دانش آموز دختر و پسر از مناطق هجده گانه استان با همکاری سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه السلام به مناطق عملیاتی جنوب و غرب خبر داد و این سفر را یک فرصت تربیتی و معنوی ارزشمند برای دانش آموزان دانست.