به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر دوشنبه در نشست برخط راهیان نور کشور با تأکید بر ضرورت توجه به اثربخشی برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: راهیان نور نباید با هدف گزارش‌دهی و صرفاً برای ثبت آمار و عملکرد برگزار شود، بلکه آنچه در این برنامه اهمیت دارد، میزان تأثیرگذاری بر مخاطبان و کیفیت اجرای آن است.

وی با بیان اینکه راهیان نور نباید صرفاً برای تعداد محدودی از افراد برگزار شود، افزود: انتظار می‌رود دست‌اندرکاران این حوزه به‌ویژه مجموعه همکاران، نگاه خود را از گزارش‌ محوری به سمت اثربخشی واقعی برنامه‌ها تغییر دهند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به مؤلفه‌های تأثیرگذار در کیفیت برگزاری راهیان نور بیان کرد: برنامه‌ریزی مناسب، کیفیت خدمات و پذیرایی و همچنین بهره‌گیری از راویان توانمند و محتوای غنی و اثرگذار، از جمله مولفه‌هایی است که باید در طراحی و اجرای این برنامه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

سردار دامغانی با تأکید بر ضرورت توجه مجموعه‌های دانش‌آموزی به ابعاد اجرایی و محتوایی راهیان نور تصریح کرد: همه بخش‌های مرتبط باید نسبت به مسئولیت خود حساسیت داشته باشند تا مخاطبان بتوانند از این فرصت فرهنگی به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به هزینه‌ها و دشواری های اجرایی این برنامه‌ها گفت: راهیان نور برنامه‌ای پرهزینه و نیازمند تلاش و هماهنگی گسترده است و اگر کیفیت اجرا و ملاحظات لازم مورد توجه قرار نگیرد، بخش قابل توجهی از زحمات و ظرفیت‌های به‌کارگرفته شده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه برنامه‌های مرتبط با شهدا از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار در عرصه فرهنگی هستند، تصریح کرد: این برنامه‌ها فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت به نسل‌های جدید محسوب می‌شوند و راهیان نور در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد.

سردار دامغانی در پایان بر ضرورت توجه مسئولان و دست‌اندرکاران به کیفیت، محتوای روایی و ملاحظات اجرایی راهیان نور تأکید کرد و خواستار برگزاری هدفمند این برنامه‌ها با رویکرد اثرگذاری فرهنگی شد.