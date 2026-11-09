به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، به اطلاع کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور می‌رساند، با توجه به آغاز فرآیند بازنگری و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های «برنامه گرنت و کرسی» بنیاد ملی علم ایران، پذیرش پیشنهاده‌های جدید در این برنامه‌ها، به‌صورت موقت متوقف شده است.

بدیهی است بررسی پیشنهاده‌های پیشین که پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ارسال شده‌اند، مطابق روال جاری ادامه خواهد داشت.

زمان ازسرگیری پذیرش پیشنهاده‌های جدید و جزئیات آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های به‌روزشده، متعاقباً از طریق کانال‌های رسمی بنیاد ملی علم ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.