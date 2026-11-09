به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری ظهر دوشنبه در نشست برخط «راهیان» با کشور ،در رشت با اشاره به ساختاری که در استان برای اجرای برنامه‌های دولت به معنای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و اموراتی که در سطح استان باید انجام گیرد شکل گرفته است، اظهار کرد:: این ساختار برای پیشبرد برنامه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌ها فعال است.

معاون سیاسی استاندار گیلان افزود:راهیان نور» به‌عنوان مصداق کامل جهاد تبیین و یک عملیات فرهنگی اثرگذار است که باید هر نوع خدمت دراین مورد انجام شود.

وی از مشارکت مردم در تمامی امور گفت و تصریح کرد:در ایام جنگ ۱۲ روزه، علیرغم اینکه استان ما پناهگاه مردم شد و تقریباً سه برابر جمعیت مسافر داشتیم، مردم مشارکت بسیار مناسبی داشتند و از همه ظرفیت‌ها برای پوشش و ارائه خدمات استفاده شد.

باقری با اشاره به خسارت‌های واردشده به استان در حوادث تلخ دی‌ماه و همچنین در ایام جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: اقدامات خوبی در این مدت برای رفع مشکلات و جبران خسارات صورت گرفته است.

وی از تأکیدات استاندار به معاونان و فرمانداران برای اجرای برنامه‌هایی که نظام پیش‌بینی کرده و سپاه عزیز و دوستان در استان برنامه‌ریزی می‌کنند، گفت و ادامه داد:با وجود مشکلات مالی شدید در حوزه دولت، فرمانداران در برنامه‌های مختلف خدمات پشتیبانی ارائه می‌کنند و در خدمت اجرای این برنامه‌ها هستند.

معاون سیاسی استاندار گیلان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حاشیه همین جلسه گفت: فرمانداران محترم ستادهای شهرستانی را تشکیل دادند و همه فرمانداران اعلام آمادگی کردند که این کارت را بر اساس سهمیه‌ای که دوستان پیش‌بینی کرده‌اند فراهم کنند و ان‌شاءالله بهتر از سنوات قبل در خدمت خواهیم بود.