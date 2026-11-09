به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد در چارچوب برنامه کمک‌های امنیتی خود به کشورهای همسو، یک سامانه راداری و چند فروند هواپیمای بدون سرنشین در اختیار ارتش فیلیپین قرار می‌دهد؛ اقدامی که در بحبوحه افزایش تنش‌ها با چین در آب‌های منطقه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری کیودو، توافق‌نامه‌ای به ارزش ۴.۳ میلیارد ین، معادل حدود ۲۷ میلیون دلار، در مانیل به امضای ماریا ترزا لازارو، وزیر امور خارجه فیلیپین و کاتسورو کیتاگاوا، سفیر ژاپن در این کشور رسید.

این توافق شامل تحویل هواپیماهای بدون سرنشین برای انجام مأموریت‌های شناسایی و نظارتی به نیروی هوایی فیلیپین نیز می‌شود.

بر اساس این گزارش، تأمین سامانه راداری ساحلی برای نیروی دریایی فیلیپین در چارچوب برنامه کمک‌های امنیتی رسمی ژاپن که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده است، نخستین مورد انتقال تجهیزات دفاعی کامل ساخت ژاپن به یک کشور خارجی همسو در قالب این برنامه خواهد بود.

وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرد این پروژه «اهمیت زیادی در پیشبرد همکاری‌های امنیتی ژاپن و فیلیپین، افزایش امنیت مسیرهای مهم دریایی برای ژاپن و کمک به حفظ و تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای» دارد.

توکیو و مانیل طی سال‌های اخیر همکاری‌های امنیتی دوجانبه خود را گسترش داده‌اند. هر دو کشور که از متحدان آمریکا در آسیا به شمار می‌روند، درباره افزایش فعالیت‌های نظامی چین در منطقه هند و اقیانوس آرام ابراز نگرانی کرده‌اند.

چین می‌گوید بر جزایر غیرمسکونی سنکاکو در دریای چین شرقی حاکمیت دارد که تحت کنترل ژاپن قرار دارند. پکن همچنین با فیلیپین و چند کشور دیگر بر سر قلمروهایی در دریای چین جنوبی اختلاف دارد.