لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمینه دما امشب سه تا پنج درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: دما در شهرستان‌های غرب استان از جمله بوئین میاندشت، چادگان، فریدونشهر، فریدن، میمه و خوانسار به زیر صفر می‌رسد.

به گفته وی، سردترین ایستگاه استان، بوئین میاندشت با حداقل دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر خواهد بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه خور و بیابانک، گرم‌ترین نقطه استان دمای ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند، اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا سه‌شنبه به سه درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی با اشاره به بارش‌های شبانه روز گذشته در سطح استان تا ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، خاطرنشان کرد: بیشترین میانگین بارندگی از ایستگاه مرکز فریدونشهر با ۱۰.۴ میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع این شهرستان ۹.۴ میلیمتر و خوانسار ۸.۵، داران ۷.۹، بوئین میاندشت ۵.۲ و چادگان ۴.۹ میلیمتر بوده است.

وی با اشاره به خروج سامانه بارشی افزود: از امروز دوشنبه تا اواخر هفته جوی به نسبت پایدار حاکم خواهد شد و آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینیو مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: امروز در ساعات بعد از ظهر وزش باد به نسبت شدید و در نیمه غربی استان وقوع توفان لحظه ای پیش بینی می‌شود.

به گفته امینی، در مناطق شمالی استان با گذر ریز موج‌، احتمال بارش پراکنده محلی در ساعات بعدازظهر و شب طی امروز و فردا وجود دارد.

وی تاکید کرد: کاهش دما از شامگاه امروز محسوس و ماندگار خواهد بود و در نواحی سردسیر منجر به یخبندان خواهد شد.