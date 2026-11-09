به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کیانی‌مهر با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر احتمال بارش‌های شدید و رگباری اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی کلات وجود ارتفاعات، دره‌های عمیق، رودخانه‌ها و مسیل‌های متعدد، بارش‌های شدید می‌تواند موجب شکل‌گیری روان‌آب‌های گسترده و وقوع سیلاب‌های ناگهانی شود.

وی بیان کرد: این محدودیت با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی و حفاظت از جان و سلامت شهروندان و گردشگران اعمال شده و بر اساس آن ورود گردشگران، طبیعت‌گردان، گروه‌های کوهنوردی، خودروهای آفرودی و سایر افراد غیرمجاز به مناطق حفاظت‌شده شهرستان تا زمان اعلام‌شده ممنوع است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کلات همچنین از شهروندان و گردشگران خواست از توقف، اسکان و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، آبراهه‌ها و دره‌ها خودداری کنند و هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران را جدی بگیرند.

کیانی‌مهر با تأکید بر اینکه وقوع سیلاب لزوماً به بارندگی در محل حضور افراد وابسته نیست، تصریح کرد: بارش در ارتفاعات و مناطق بالادست حوضه‌های آبریز می‌تواند در مدت کوتاهی موجب طغیان رودخانه‌ها و آبراهه‌های فصلی در مناطق پایین‌دست شود؛ بنابراین حتی در صورت نبود بارندگی در محل حضور افراد نیز خطر وقوع سیلاب وجود دارد.