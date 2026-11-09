به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم‌آرا ظهر امروز دوشنبه در آیین اختتامیه سوگواره ملی فرهنگی و هنری «اشک قلم» اظهار داشت: هنگامی که هنر خوشنویسی با شعر، احادیث و روایات پیوند می‌خورد، جلوه‌ای متفاوت و متعالی از مفاهیم دینی و فرهنگی شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به تأثیرگذاری هنر در بازآفرینی و انتقال مفاهیم عاشورایی افزود: عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه سرچشمه‌ای زنده برای هنر، ادبیات و فرهنگ به شمار می‌رود که در طول قرن‌ها الهام‌بخش هنرمندان و اندیشمندان بوده است.

محتشم‌آرا با اشاره به دیدگاه برخی منتقدان هنر درباره آغاز شعر عاشورایی از واقعه ظهر عاشورا، خاطرنشان کرد: با گذشت سالیان متمادی، پرچم عاشورا همچنان برافراشته است و این ماندگاری نشان می‌دهد که پیام و حقیقت نهضت حسینی فراتر از زمان و مکان، در جان و اندیشه نسل‌های مختلف جریان دارد.

آیین اختتامیه سوگواره ملی فرهنگی و هنری «اشک قلم» امروز به همت جهاد دانشگاهی در سالن جلسات حوزه هنری استان لرستان برگزار شد؛ رویدادی که با هدف پاسداشت هنر متعهد و ترویج فرهنگ و معارف عاشورایی برگزار شد.