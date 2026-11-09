بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی لرستان، اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی، از روز سه‌شنبه شاهد نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد در سطح استان خواهیم بود که این شرایط تا روز پنجشنبه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مخاطره اصلی این سامانه کاهش دمای شبانه است، افزود: افت دما می‌تواند به برخی محصولات کشاورزی حساس به سرما خسارت وارد کند و همچنین موجب افزایش مصرف حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف شود.

توصیه‌های هواشناسی برای مقابله با کاهش دما

مدیرکل هواشناسی لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، تصریح کرد: سرویس و راه‌اندازی وسایل گرمایشی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و مدیریت بهینه مصرف گاز و برق از جمله اقداماتی است که باید در مدت فعالیت این شرایط جوی مورد توجه قرار گیرد.

مرادپور از شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست با توجه به کاهش دمای شبانه، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی در دستور کار قرار دهند.