به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از بارش باران در سواحل دریای خزر و مناطق شمال شرق کشور خبر داد و نسبت به وقوع رگبارهای شدید، آب‌گرفتگی معابر، بارش برف و باران در اردبیل و مواج شدن دریای خزر هشدار داد.

وی افزود: امروز (دوشنبه، ۱۸ آبان) بیشترین میزان بارندگی در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود که اوج بارش‌ها در شرق استان مازندران، استان گلستان و شمال استان خراسان شمالی خواهد بود.

اصغری بیان کرد: در شهرهای بندرگز، بندرترکمن، گنبدکاووس، تپه فدوی، ازبک‌آباد، داش‌برون، آق‌بند و چناران احتمال وقوع رگبارهای شدید و آب‌گرفتگی وجود دارد؛ ازاین‌رو توصیه می‌شود فعالیت‌های گردشگری در این مناطق متوقف شود.

وی ادامه داد: برای استان اردبیل نیز به دلیل بارش نسبتاً شدید برف و باران همراه با افت محسوس دما، هشدار سطح نارنجی صادر شده است. شهرستان‌های سرعین، نمین، خلخال و بیله‌سوار بیشترین تأثیر را از فعالیت این سامانه جوی خواهند پذیرفت.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: همچنین برای دریای خزر هشدار جدی صادر شده و وضعیت آب‌های این دریا امروز قرمز است. ارتفاع موج در دریای خزر ممکن است به حدود سه متر برسد. در چنین شرایطی، تخریب یا مفقود شدن قفس‌ها و تورهای صیادی از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده است؛ بنابراین لازم است فعالیت‌های دریایی با رعایت احتیاط جدی انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در این استان، به‌ویژه در مناطق زابل، هامون، نیمروز و هیرمند، ورود توده هوای سرد و افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

اصغری درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: با نزدیک شدن به ساعات غروب و شب، از میزان ابرناکی آسمان تهران کاسته می‌شود و بارندگی پایان می‌یابد، اما کاهش دما و سرمای هوا همچنان ادامه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: توده هوای سرد تا پایان هفته بخش عمده‌ای از کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شرایط دمایی سرد در بسیاری از مناطق کشور تداوم خواهد داشت.