به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس مشق ناتمام در دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی قم، در گفتگو با خبرنگاران این نمایشگاه را اقدامی ارزشمند در عرصه روایت هنری جنایات دشمنان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای انتقال واقعیت‌ها به جامعه تأکید کرد.

وی ، با اشاره به جایگاه علمی، فرهنگی و هنری استان اظهار کرد: قم در عرصه‌های گوناگون از ظرفیت‌های برجسته‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود در کنار پیشینه دینی و حوزوی خود، در حوزه تولید علم و دانش نیز جایگاه پیشرو داشته باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم و اندیشه‌ها افزود: دانشکده‌های هنری باید زمینه شناخت عمیق‌تر رموز خلقت و زیبایی‌های آفرینش را فراهم کنند و دستاورد این شناخت را با بهره‌گیری از زبان هنر در اختیار جامعه قرار دهند.

هنر باید واقعیت جنایات دشمنان را روایت کند

روانبخش با اشاره به محتوای نمایشگاه مشق ناتمام، این رویداد را نمونه‌ای از کاربرد هدفمند هنر در بازنمایی واقعیت‌های اجتماعی و تاریخی عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه ابعاد مختلف یک جنایت با رویکردی حرفه‌ای به تصویر کشیده شده و مخاطب می‌تواند مظلومیت شهدای مدرسه میناب و جنایات دشمنان را از دریچه هنر مشاهده کند.

وی با بیان اینکه هنر از ظرفیت بالایی برای اثرگذاری بر مخاطبان برخوردار است، بر ضرورت استفاده از این توانمندی در تبیین حوادث و انتقال حقیقت تأکید کرد و نمایشگاه مشق ناتمام را اقدامی قابل توجه در این زمینه دانست.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت توجه دانشگاه‌های هنری به اقتضائات و نیازهای روز جامعه پرداخت و موضوع مد و لباس را از جمله عرصه‌های نیازمند برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از دانش تخصصی برشمرد.

وی تصریح کرد: نسل جوان توجه ویژه‌ای به مد و پوشاک دارد و لازم است با استفاده از دانش و ظرفیت‌های علمی و هنری، در این حوزه رویکردی مناسب اتخاذ شود تا علاوه بر توجه به مسئله پوشش، مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و تحولات حوزه مد نیز مورد توجه قرار گیرد.

روانبخش در ادامه با اشاره به تأثیر معماری بر شکل‌گیری سبک زندگی افراد و خانواده‌ها خاطرنشان کرد: الگوهای معماری باید به سمت ارزش‌ها و مبانی اسلامی حرکت کنند و تناسب لازم را با سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی داشته باشند تا هویت فرهنگی و دینی جامعه در فضاهای زندگی نیز بازتاب پیدا کند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت از مراکز علمی و دانشگاهی، دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی قم را مجموعه‌ای برخوردار از ظرفیت‌های قابل توجه دانست و خواستار پشتیبانی از فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای آن شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: حمایت از چنین مجموعه‌هایی اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه توسعه فعالیت مراکز علمی و دانشگاهی می‌تواند در پاسخگویی به بخشی از نیازهای کشور مؤثر باشد و از بار مسئولیت دولت در این زمینه بکاهد.