به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی ضمن تبریک افتخارآفرینی این جوان مشهدی، خطاب به پدر وی اظهار کرد: شما فرزندی تربیت کردید که نسل شما را زنده می‌کند و افتخار بزرگی برای خانواده و جامعه است و امیدوارم لحظه‌به‌لحظه شاهد پیشرفت و موفقیت‌های بیشتر ایشان باشید.

امام جمعه مشهد مقدس، با بیان اینکه تلاش احمد محمدنژاد جوان در عرصه ورزش قهرمانی، به اندازه تلاش جوانان پای لانچر ارزشمند است، از کوشش‌ها و افتخارآفرینی این قهرمان مشهدی قدردانی کرد.

توسعه ورزش قهرمانی، زمینه‌ساز گسترش ورزش همگانی است

وی با بیان اینکه استعدادهای بسیار خوبی در حوزه ورزش قهرمانی وجود دارد، تصریح کرد: ورزش قهرمانی و ورزش همگانی با یکدیگر ارتباط دارند؛ اگر ورزش قهرمانی ظاهر نشود، ورزش همگانی نیز ظاهر نمی‌شود؛ زیرا افرادی که برای ورزش همگانی اقدام می‌کنند، ممکن است پس از مدتی خسته شوند و آن را رها کنند، اما جوانان به عشق قهرمان‌شدن وارد عرصه ورزش می‌شوند و فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

علم‌الهدی با اشاره به دیدگاه امام شهید درباره توسعه فرهنگ ورزش در جامعه خاطرنشان کرد: عقیده ایشان نیز این بود که اگر بخواهیم فرهنگ ورزش را در جامعه گسترش دهیم، باید ورزش قهرمانی را توسعه بدهیم.

امام جمعه مشهد مقدس با تأکید بر ضرورت تداوم این مسیر در حوزه‌های علمیه، به تجربه پیگیری ورزش قهرمانی در حوزه اشاره کرد و گفت: ما در حوزه نیز اصرار داشتیم که ورزش قهرمانی توسعه پیدا کند، و امیدواریم در نهایت این موضوع به نتیجه برسد.

ضرورت راه‌اندازی باشگاه‌های تخصصی کشتی در مشهد

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشتی در مشهد و ضرورت حمایت از قهرمانان این رشته، خواستار راه‌اندازی باشگاه تخصصی کشتی در این شهر شد و اظهار کرد: ما در مشهد متأسفانه باشگاه کشتی نداریم و این وضعیت مناسب نیست.

علم الهدی با تأکید بر اینکه توسعه باشگاه‌های ورزشی از راه‌های احیای ورزش در خراسان است، افزود: اگر باشگاه‌هایی برای رشته‌های مختلف ورزشی تشکیل شود، این اقدام می‌تواند زمینه احیای ورزش در استان را فراهم کند.

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به ضرورت حمایت از احمد محمدنژاد جوان و تأمین امکانات مناسب برای تمرینات وی، تصریح کرد: مجموعه‌هایی همچون شهرداری که از ظرفیت مکانی و ساختار مالی مناسبی برخوردارند، می‌توانند با اختصاص سالن مجهز، زمینه حمایت از این قهرمان جوان و توسعه ورزش قهرمانی در مشهد را فراهم کنند.

وی در ادامه، با اشاره به ظرفیت شهرداری‌ها برای توسعه فعالیت‌های ورزشی، خواستار پیگیری راه‌اندازی باشگاه کشتی از سوی شهرداری مشهد شد و بر ضرورت همکاری مسئولان شهری برای تحقق این مطالبه تأکید کرد.

پیگیری مشکلات هیئت کشتی و حمایت از قهرمانان استان

علم‌الهدی در بخش دیگری از این دیدار، پس از طرح مشکلات کشتی استان، خواستار بررسی موانع موجود در مسیر فعالیت قهرمانان شد.

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به مشکلات موجود در زمینه امکانات و مدیریت ورزشی، بر ضرورت بررسی وضعیت هیئت کشتی استان و رفع موانع پیش‌روی ورزشکاران تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرداری و اداره‌کل ورزش و جوانان، خواستار پیگیری جدی مسئولان برای تقویت زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از تیم‌داری در مشهد شد.

علم الهدی در همین زمینه خطاب به مسئولان مربوطه بر ضرورت همکاری و اقدام برای راه‌اندازی باشگاه کشتی تأکید کرد و پیگیری این موضوع را مورد مطالبه قرار داد.

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به مشکلات مطرح‌شده درباره امکانات تمرینی احمد محمدنژاد جوان، پیشنهاد کرد این اقدام از ظرفیت شهرداری آغاز شود و پس از فراهم‌شدن مقدمات، با همکاری سایر دستگاه‌های متولی ورزش دنبال شود.

لزوم شناسایی استعدادهای ورزشی و فراهم‌کردن زمینه قهرمان‌پروری

وی با تأکید بر ضرورت توجه به استعدادهای ورزشی، توسعه ورزش قهرمانی را نیازمند فراهم‌کردن امکانات و حمایت از جوانان مستعد دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت مربیان توانمند و فراهم‌شدن زمینه فعالیت آنان تأکید کرد.

علم الهدی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از قهرمانان مشهدی، خواستار توجه بیشتر مسئولان به جوانانی شد که با وجود مشکلات و کمبود امکانات، در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی بر ضرورت همراهی شهرداری و اداره‌کل ورزش و جوانان برای توسعه باشگاه‌های ورزشی، تقویت تیم‌داری و حمایت از ورزشکاران مستعد تأکید کرد.

گفتنی است؛ آیت‌الله علم‌الهدی در این مراسم، طی تماس تلفنی با علیرضا دبیر خواستار پیگیری و فراهم‌کردن زمینه استخدام احمد محمدنژاد جوان در شهرداری مشهد شد.