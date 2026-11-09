به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مقیمی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی بررسی معضلات توسعه شهری گچساران با هشدار نسبت به گسترش زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار کرد: مقابله با زمین‌خواری باید بر اساس ضوابط قانونی انجام شود، اما متأسفانه در برخی نقاط استان شاهد ضعف در برخورد با این معضل هستیم.

وی با اشاره به قطعه‌بندی‌های غیرقانونی در حریم شهر و خارج از محدوده‌های مجاز افزود: این اقدامات از چالش‌های جدی توسعه شهری است و مانع اجرای طرح‌های مصوب و برنامه‌ریزی‌های عمرانی می‌شود.

فرماندار گچساران با انتقاد از تفکیک و فروش اراضی زراعی در اطراف شهرستان گفت: متأسفانه برخی مالکان اقدام به قطعه‌بندی و فروش زمین‌های کشاورزی می‌کنند، در حالی که این اراضی فاقد مجوزهای قانونی برای ساخت‌وساز هستند.

مقیمی با بیان اینکه این معضل از سال‌های گذشته وجود داشته و همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: این تخلفات تنها محدود به شهر نیست و در روستاها نیز وجود دارد؛ در حالی که اجرای هرگونه طرح در این مناطق باید با رعایت ضوابط قانونی و طی مراحل الحاق به محدوده مصوب انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه زمین‌های خارج از محدوده قانونی مشمول خدمات شهری نخواهند شد، افزود: مالکان باید بدانند تفکیک و فروش غیرقانونی اراضی به معنای فراهم شدن امکان ساخت‌وساز و دریافت خدمات شهری نیست و برخی از این زمین‌ها حتی تا ۳۰ سال آینده نیز امکان برخورداری از خدمات شهری را نخواهند داشت.

انتقاد از عملکرد برخی تعاونی‌ها در تفکیک اراضی

فرماندار گچساران با اشاره به نقش برخی تعاونی‌های شکل‌گرفته در سال‌های گذشته در ایجاد مشکلات موجود عنوان کرد: متأسفانه در برخی موارد، تعاونی‌ها به معابر و فضاهای عمومی دست‌اندازی کرده‌اند و عرض خیابان‌ها و معابری که باید ۱۲ متر باشد، به چهار متر کاهش یافته است.

مقیمی از دستگاه‌های اجرایی خواست در انجام وظایف خود صرفاً بر اساس ضوابط و مقررات قانونی عمل کنند و گفت: ادارات باید مراقب باشند از اصول و قوانین عدول نکنند و هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانونی انجام ندهند.

پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ نباید به ابزاری برای تخلف تبدیل شود

وی با انتقاد از تخلفات ساختمانی و رعایت نشدن تعداد طبقات مندرج در پروانه‌های ساختمانی اظهار کرد: چرا باید برای ساختمانی مجوز چهار طبقه صادر شود، اما مالک اقدام به ساخت شش طبقه کند و جلوی این تخلف گرفته نشود؟

فرماندار گچساران افزود: برخی سازندگان با آگاهی از امکان پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اقدام به ساخت طبقات و واحدهای اضافی می‌کنند و حتی با وجود چندین واحد اضافه، منتظر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌مانند تا جریمه آن را پرداخت کنند.

مقیمی تأکید کرد: پرداخت جریمه نباید به عاملی برای تشویق تخلف تبدیل شود؛ چراکه این روند علاوه بر برهم زدن نظم ساخت‌وساز، فشار مضاعفی بر جمعیت و زیرساخت‌های شهری وارد می‌کند.

تأکید بر توسعه متراکم شهر

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه توسعه شهری گفت: سیاست دولت این نیست که زمین‌های جدید بدون ضابطه به محدوده شهر الحاق شوند، بلکه باید ساخت‌وسازها به سمت توسعه متراکم و اصولی در محدوده‌های قانونی هدایت شوند.

مقیمی با بیان اینکه طرح‌های متعددی برای توسعه شهرستان طراحی شده اما برخی از آنها به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی اجرایی نشده‌اند، افزود: توسعه شهر باید بر اساس طرح‌های مصوب و متناسب با ظرفیت‌ها و موقعیت شهرستان انجام شود.

ضرورت بهبود آسفالت و توسعه فضای سبز

فرماندار گچساران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات شهروندان در حوزه خدمات شهری خاطرنشان کرد: گلایه‌های متعددی درباره وضعیت آسفالت معابر و فضای سبز شهر وجود دارد و باید برای بهبود کیفیت آسفالت، توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شهری اقدامات جدی‌تری انجام شود.

وی همچنین از گزارش‌های متعدد درباره تفکیک غیرقانونی اراضی زراعی خبر داد و گفت: افرادی که مالک زمین‌های کشاورزی هستند، اقدام به قطعه‌بندی و فروش این اراضی کرده‌اند که باید با این اقدامات برخورد قانونی صورت گیرد.

مقیمی در پایان تأکید کرد: در زمین‌های زراعی هیچ‌گونه ساخت‌وسازی انجام نخواهد شد و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت از تغییر کاربری غیرمجاز، زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط جلوگیری کنند.