به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده صبح سه شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر خراسان جنوبی اظهار کرد: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات برخلاف تصور برخی افراد، مجموعه‌ای مردمی و پرمشغله است که فعالیت‌های آن در سال‌های اخیر از ساخت‌وساز و بازسازی فراتر رفته و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و مردمی پیدا کرده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به تغییر عنوان ستاد بازسازی عتبات عالیات به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات افزود: این تغییر عنوان در اساسنامه، متناسب با گسترش مأموریت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه در اعتاب مقدسه انجام شده و نشان‌دهنده توسعه دامنه اقدامات آن است.

وی گفت: اربعین یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام و رسانه‌ای بی‌بدیل است که ابعاد و کارکردهای آن هنوز به‌درستی برای جامعه تبیین نشده است.

جوینده ادامه داد: اربعین علاوه بر جایگاه ویژه مذهبی، از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و اجتماعی برخوردار است و رسانه‌ها باید فراتر از پوشش مراسم پیاده‌روی و موضوعات اجرایی، به تبیین این کارکردها بپردازند.

مواکب اربعین کمک کار دولت در حوادث

وی با اشاره به نقش مواکب اربعین در حوادث غیرمترقبه بیان کرد: یکی از جلوه‌های مهم کارکرد اجتماعی اربعین، حضور فعال مواکب در زمان وقوع حوادثی مانند سیل و زلزله است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از مواقع، این مجموعه‌های مردمی پیش از دستگاه‌های دولتی برای امدادرسانی و کمک به مردم وارد میدان می‌شوند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی افزود: تجربه و ظرفیت شکل‌گرفته در اربعین، امروز در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی اجتماعی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و مواکب در شرایط بحرانی، از جمله حوادث طبیعی و حتی مشکلاتی مانند قطعی گاز، در کنار مردم قرار دارند.

جوینده با اشاره به استمرار مشارکت‌های مردمی در شرایط دشوار اقتصادی و حتی دوران جنگ تصریح کرد: نمودار کمک‌های مردم خراسان جنوبی به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، برخلاف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، در سال‌های گذشته روندی افزایشی داشته است.

جوینده تصریح کرد: مواکب ما بیش از هشت ماه است که در تجمعات شبانه خدمت رسانی می کنند.

وی با بیان اینکه بررسی آمارهای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ از رشد معنادار مشارکت‌های مردمی حکایت دارد، گفت: این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و حتی در شرایط جنگی و مشکلات اقتصادی، مردم همچنان توجه ویژه‌ای به توسعه و بازسازی عتبات عالیات داشته‌اند.

جوینده با اشاره به آمار مشارکت‌های مردمی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی در همین شش ماه، بخش عمده تعهدات سالانه خود را محقق کرده‌اند؛ به‌طوری‌که میزان مشارکت ثبت‌شده در این مدت حدود ۹۰ درصد رقم هدف‌گذاری‌شده برای کل سال بوده است.

وی با بیان اینکه این میزان مشارکت در شرایط اقتصادی کنونی نیازمند بررسی و پژوهش جدی است، گفت: باید بررسی شود چه عوامل اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی موجب شده مردم هر سال با وجود مشکلات معیشتی، مشارکت بیشتری در این حوزه داشته باشند.

جلوه هایی بی بدیل از کمک های مردمی

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به نمونه‌هایی از کمک‌های قابل‌توجه مردمی بیان کرد: در یکی از روستاهای استان، بانویی با وجود شرایط اقتصادی خاص، مبلغ ۳۵ میلیون تومان به این مجموعه کمک کرد.

وی تصریح کرد: همچنین یکی از جانبازان استان که به دلیل محدودیت جسمی امکان مراجعه به دفتر ستاد را نداشت، در چند نوبت مبالغ ۲۰۰ میلیون تومانی اهدا کرده و از ابتدای سال تاکنون مجموع کمک‌های او به حدود ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.

جوینده ادامه داد: جلوه دیگری از این مشارکت‌ها را می‌توان در اقدام خانواده‌ای در روستای شیخ‌علی مشاهده کرد؛ خانواده‌ای که با وجود مشکلات جدی معیشتی و بیماری و معلولیت یکی از فرزندان، بخشی از دارایی خود را به این مسیر اختصاص داده‌اند.

وی افزود: پدر این خانواده، سند ۱۵۰ اصله درخت پسته بارور را که حاصل حدود ۲۰ سال تلاش و زحمت اوست، به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات اهدا کرده و اعلام کرده است که تمام مراحل آبیاری، هرس و نگهداری درختان را شخصاً انجام می‌دهد و محصول برداشت‌شده در اختیار ستاد قرار خواهد گرفت.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به نمونه دیگری از نذرهای مردمی در منطقه هاشمیه قائنات گفت: در این منطقه نیز یکی از خیران مبلغ قابل‌توجهی به همراه آب، زمین و درختان پسته برای کمک به بازسازی عتبات عالیات اهدا کرده که ارزش مجموع این کمک‌ها به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

جوینده با بیان اینکه این خیر تاکنون به زیارت کربلا مشرف نشده است، اظهار کرد: چنین اقداماتی نشان می‌دهد محبت مردم به اهل‌بیت(ع) تنها به تجربه زیارت محدود نیست و گاهی افرادی که هنوز توفیق حضور در کربلا را پیدا نکرده‌اند، چنین نذرها و کمک‌های ارزشمندی را انجام می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت انعکاس این جلوه‌های مشارکت مردمی در رسانه‌ها گفت: انتظار داریم رسانه‌ها به‌ویژه خبرگزاری مهر با ورود جدی‌تر به این موضوع، علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های عمرانی و بازسازی، روایتگر ابعاد انسانی، فرهنگی و اجتماعی این مشارکت‌ها باشند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی افزود: رسانه‌ها می‌توانند با تهیه گزارش‌های میدانی، مستندهای تصویری و آثار تحلیلی، این فرهنگ ارزشمند را به جامعه معرفی کنند.