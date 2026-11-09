به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در نشست شورای راهبری اعتکاف استان خراسان شمالی، در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به تفاوت ماهیت حملات دشمن در حوزه‌های مختلف، بر اهمیت ویژه حوزه فرهنگ و معنویت تاکید کرد.

وی اظهار کرد: امسال امیدواریم بتوانیم اعتکاف را بسیار بهتر از سال‌های گذشته برگزار کنیم. ما امروز در میان جنگی قرار داریم که بخش فرهنگی آن بسیار شدید و آسیب‌زا است؛ برخلاف حوزه‌های نظامی و اقتصادی که آسیب‌های آن به سرعت احساس می‌شود، در حوزه فرهنگ ضربات دشمن گاهی پنهان و بی‌صدا است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به نقش کلیدی اعتکاف در بازسازی روحی جامعه افزود: هدف ما تنها برگزاری یک مراسم نیست، بلکه ایجاد تغییر در ذهنیت و روحیه نسل جوان است.

وی با اشاره به جمعیت شرکت‌کننده در برنامه‌های اعتکاف تصریح کرد: نباید به حضور ۱۰ هزار دانش‌آموز تنها به عنوان یک عدد نگاه کرد؛ این دانش‌آموزان پیشران تغییر هستند و زمانی که یک دانش‌آموز در فضای اعتکاف قرار می‌گیرد، روحیه معنوی او بر کل خانواده و محیط مدرسه تاثیر می‌گذارد؛ یعنی در واقع با ۱۰ هزار خانواده درگیر هستیم که می‌توانند به سمت معنویت سوق داده شوند.

نوری در پایان بیان کرد: حضور دانشجویان و اساتید در فضای اعتکاف، نشانه‌ای از زنده بودن روحیه ایمانی در جامعه است و باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم از این ظرفیت عظیم برای خدمت به جامعه استفاده کنیم.