به گزارش خبرنگار مهر، ژیلا میرمرادزهی ظهر دوشنبه در یادواره شهیده نصرت افتخاری و شهیده افسانه عقیلا با عنوان «زنان؛ روایت حماسه و ایثار» اظهار کرد: زنان ایران اسلامی در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، از دوران مبارزه و پیروزی انقلاب تا دفاع مقدس و سال‌های پس از آن، نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و ایثار و فداکاری آنان بخش جدایی‌ناپذیر تاریخ این سرزمین است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان افزود: شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه و نماد پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و معرفی زندگی و سیره زنان شهید، فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

ضرورت بازخوانی روایت زنان شهید

وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی زندگی و مجاهدت زنان شهید بیان کرد: پرداختن به زندگی شهیده نصرت افتخاری و شهیده افسانه عقیلا، تنها بزرگداشت یک خاطره نیست، بلکه تلاشی برای زنده نگه‌داشتن ارزش‌هایی است که هویت انقلاب اسلامی بر پایه آن شکل گرفته است.

میرمرادزهی ادامه داد: زنان شهید سیستان و بلوچستان بخشی از تاریخ و هویت معنوی این استان هستند و روایت زندگی آنان باید به‌درستی ثبت، مستندسازی و به نسل‌های آینده معرفی شود.

در این یادواره، یاد و خاطره شهیده نصرت افتخاری و شهیده افسانه عقیلا گرامی داشته شد و بر ضرورت معرفی نقش و مجاهدت زنان شهید سیستان و بلوچستان در تاریخ انقلاب اسلامی تأکید شد.