به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید علی قاضی‌عسگر، بعد از ظهر دوشنبه، در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صلح‌آمیز صنعت هسته‌ای در حرم مطهر، با تأکید بر اینکه ساخت و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر مبانی دینی و اسلامی کاملاً حرام است، اظهار داشت: هدف جمهوری اسلامی از پیگیری و توسعه صنعت هسته‌ای، دسترسی به تسلیحات نیست، بلکه تمرکز اصلی ما بر بهره‌گیری صلح‌آمیز از این فناوری پیشرفته در حوزه‌های حیاتی نظیر پزشکی، درمان بیماری‌ها و کشاورزی است تا به پیشرفت علمی کشور کمک کند.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان در مسیر پیشرفت علمی ایران افزود: دشمن همواره با راه‌اندازی جنگ روانی تلاش می‌کند اتهام دروغین دستیابی ایران به بمب اتم را مطرح کند تا مانع پیشرفت کشور شود؛ در حالی که ارزش و اصالت در نگاه جمهوری اسلامی، کاربرد فناوری هسته‌ای در خدمت به بشریت، بهبود سلامت جامعه و درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان و زخم‌های دیابتی است.

قاضی‌عسگر با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی از این توانمندی‌ها تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب مکرراً تأکید کرده‌اند که برای اثرگذاری در جهان باید در حوزه‌های علمی به قله برسیم و برپایی این نمایشگاه بهترین فرصت است تا نسل جوان از نزدیک شاهد این خدمات ارزشمند در بخش‌های پزشکی و کشاورزی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مسیر پرافتخار با اتکا به توانمندی دانشمندان داخلی و با هدف توسعه کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای با قدرت ادامه خواهد داشت.