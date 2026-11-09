به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مراسم رونمایی از اثر جدید سیدعلی میرفتاح با حضور جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی و مدیران حوزه هنری، روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در نگاه‌خانه سوره برگزار شد.

تابلوی «بازمصلوب» با تکنیک اکریلیک و در قالب سه‌لَت، با ابعاد ۱۰۰ در ۱۵۰ سانتی‌متر خلق شده است.

سیدعلی میرفتاح درباره موضوع این اثر توضیح داد: این تابلو تحت تأثیر اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه که به همراهی اقشار کارگری و فرهنگی منتهی شد، نقاشی شده و بیشتر سعی در وقایع‌نگاری اوضاع پاریس دارد.

وی درباره جنبه سیاسی این اثر، گفت: بعضی از رفقای ما گفتند که این‌ها یعنی فرانسوی‌ها، جهان اولی هستند و اعتراض آنها با ما فرق می‌کند، می‌خواستم بگویم که آسیاب به نوبت. در واقع، جنبه سیاسی این اثر بر جنبه‌های دیگرش غالب است.

محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، بشیر بی‌آزار نویسنده و خبرنگار، محمدرضا سمیعی نویسنده و پژوهشگر، سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز تجسمی حوزه هنری و مصطفی گودرزی در مراسم آئین رونمایی حضور داشتند.