به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست؛ در راستای اجرای پروژه «مدیریت زباله‌های دریایی و پلاستیک‌ها در دریای خزر» و در حمایت از اجرای پروتکل مسکو با همکاری برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، نشست بررسی طرح‌ها و برنامه‌های قابل اجرا برای کاهش پسماندهای پلاستیکی در مناطق ساحلی خزر برگزار شد.



این نشست با حضور معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، نمایندگان دفتر مدیریت پسماند، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، نمایندگان مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی، در محل معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها برگزار شد.



در این نشست، احمدرضا لاهیجان‌زاده با تأکید بر ضرورت تعریف اقدامات مشخص، هدفمند و قابل اجرا در چارچوب پروژه، اظهار کرد: برای دستیابی به نتایج ملموس، لازم است به‌جای پرداختن گسترده به همه ابعاد مسئله پسماند، بر موضوع پسماندهای پلاستیکی تمرکز و با انتخاب مناطق محدود و مشخص، طرح‌های پایلوت را به اجرا درآورد. این تجربه‌ها می‌توانند پس از ارزیابی، به‌عنوان الگو در سایر مناطق ساحلی مورد استفاده قرار گیرند.



وی با اشاره به تجربه‌های موفق داخلی در حوزه مدیریت پسماند، از جمله اقدامات انجام‌شده در شاهین‌شهر، بر ضرورت انتقال تجربه و استفاده از فناوری‌های مناسب و کم‌هزینه تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، شهرداری‌ها و مجموعه‌های تخصصی می‌تواند در اجرای راهکارهای مؤثر برای مدیریت پسماندهای پلاستیکی نقش مهمی داشته باشد.



معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های مشاور و سازمان‌های مردم‌نهاد را در پیشبرد فعالیت‌های پروژه ضروری دانست و بر تسهیل فرایندهای اجرایی، تقویت همکاری میان دستگاه‌ها و بهره‌گیری از توان تخصصی مجموعه‌های داخلی تأکید کرد.



لاهیجان‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت مسئله میکروپلاستیک‌ها و ضرورت کنترل منابع ورود این آلاینده‌ها به محیط‌های آبی، پیشنهاد کرد اجرای طرح‌های پایلوت جمع‌آوری پسماندهای پلاستیکی از رودخانه‌ها، پیش از ورود آن‌ها به دریا، مورد بررسی قرار گیرد.



وی با بیان اینکه رودخانه‌ها از مهم‌ترین مسیرهای انتقال پسماندهای پلاستیکی از خشکی به دریا هستند، تصریح کرد: می‌توان با انتخاب یک یا دو رودخانه و بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های موجود، طرح‌های آزمایشی جمع‌آوری پلاستیک را اجرا کرد. همچنین حجم قابل توجه پسماندهای انباشته‌شده پشت بندها و سدهای کوچک، به‌ویژه در زمان بارندگی و وقوع سیلاب، ضرورت توجه به این ظرفیت را دوچندان می‌کند.



وی در ادامه بر لزوم بررسی امکان جمع‌آوری، تفکیک و ساماندهی پسماندهای پلاستیکی جمع‌آوری‌شده و استفاده از ظرفیت شرکت‌های فعال در این حوزه تأکید کرد.



در این نشست همچنین بر بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی در کنار ظرفیت‌های بومی، انتخاب محدوده‌های مناسب برای اجرای طرح‌های پایلوت، مشارکت مؤثر دستگاه‌های محلی و استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها برای بررسی و ارزیابی راهکارهای پیشنهادی تأکید شد.

حاضران در پایان درباره طرح‌ها و برنامه‌های قابل اجرا برای کاهش پسماندهای پلاستیکی در مناطق ساحلی دریای خزر بحث و تبادل نظر کردند.