به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، عزیز صابریان در همایش تجلیل از فعالان عرصه صلح و سازش و صلح‌یاران، با اشاره به جایگاه دینی و اجتماعی اصلاح ذات‌البین اظهار کرد: قرآن کریم و سیره امیرالمؤمنین علی(ع) بر اهمیت برقراری صلح و آشتی میان مردم تأکید دارند و تلاش برای رفع اختلافات، فراتر از یک وظیفه سازمانی، رسالتی اخلاقی، انسانی و دینی است.

وی با اشاره به تأکید قوانین و اسناد بالادستی بر توسعه فرهنگ سازش افزود: قانون شوراهای حل اختلاف، قانون برنامه هفتم توسعه و سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های صلح و سازش تأکید دارند.

صابریان ادامه داد: رویکرد قانون‌گذار بر این است که همه اختلافات الزاماً از مسیر رسیدگی قضایی پیگیری نشوند و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های سازشی، پیش از ورود به فرایند دادرسی، بسیاری از اختلافات را حل‌وفصل کرد.

وی فعالیت در شوراهای حل اختلاف را فراتر از یک مسئولیت اداری دانست و گفت: اعضای شوراها با انگیزه خدمت‌رسانی و احساس مسئولیت اجتماعی برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند و استمرار این خدمت نیازمند صرف وقت، صبوری و کوشش مستمر برای ایجاد تفاهم میان طرفین اختلاف است.

معاون شورای حل اختلاف استان یزد همچنین نقش نیروهای داوطلب و افتخاری را در گسترش فرهنگ صلح و سازش مهم ارزیابی کرد و افزود: داوطلبان در محلات، مساجد و پایگاه‌های اجتماعی، بدون چشمداشت مالی و با هدف حل اختلافات مردم فعالیت می‌کنند.