به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در مراسمی که امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و جمعی از ایران‌شناسان، استادان دانشگاه، پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی و مترجمان در مسجد کبود ایروان برگزار شد، ترجمه شاهنامه فردوسی به زبان ارمنی رونمایی شد.

ترجمه شاهنامه فردوسی در قالب نثر توسط «گئورگ آساطوریان» و با ویراستاری و نگارش مقدمه به قلم «گارنیک آساتریان»، ایران‌شناس مشهور، انجام شده است. این ترجمه سال ۱۴۰۰ شروع شد و پس از سه سال، در اواخر سال ۱۴۰۳ به مرحله تکمیل رسید.

ریشه دوستی بین دو ملت ایران و ارمنستان فراتر از مرزها و زمینه پیوندهای عمیق است

سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این مراسم با اشاره به سوابق درهم‌آمیخته دو ملت ایران و ارمنستان، گفت: این روابط به دوران پیش از اسلام باز می‌گردد و ریشه دوستی بین دو ملت فراتر از مرزها بوده و زمینه پیوندهای عمیق و افزایش رو به افزایش ایران و ارمنستان است.

پیشنهاد تاسیس خانه شاهنامه در ایروان قابل طرح و پیگیری است

پورمحمدی با اشاره به تجلیل از «لوریس چکناواریان»، موسیقی‌دان و آهنگساز نامدار ایرانی در این مراسم، افزود: با توجه به ترجمه ارمنی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و ساخت اپرای رستم و سهراب توسط استاد چکناواریان، پیشنهاد تاسیس خانه شاهنامه در ایروان قابل طرح و پیگیری است.

در پایان این مراسم از لوریس چکناواریان، گئورگ آساطوریان و گارنیک آساتریان تجلیل شد.