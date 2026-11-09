به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین تلواری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده برای تخصیص ۸۰ درصدی اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت به ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی ورزشی استان قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های ورزشی استان، گامی مؤثر در بهبود امکانات و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی مناطق مختلف خراسان جنوبی به شمار می‌رود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر آمادگی کامل این اداره کل برای همکاری و تعامل با نهادها و دستگاه‌های مربوط، اعلام کرد: آمادگی داریم در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی، با پذیرش تعهدات لازم و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اعتبارات تخصیص‌یافته را فراهم کنیم.

تلواری با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در توسعه متوازن فضاهای ورزشی استان، ابراز امیدواری کرد با تداوم تعاملات و پیگیری‌های مشترک، شاهد شتاب‌بخشی به روند تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان‌های خراسان جنوبی باشیم.

گفتنی است؛ در این نشست، مسائل و نیازهای حوزه ورزش و جوانان در شهرستان‌های حوزه انتخابیه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین موضوع احداث سالن ورزشی روستاهای کریت و محمدآباد شهرستان طبس که اعتبار آن از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و اداره کل ورزش و جوانان تأمین شده است، مورد بررسی قرار گرفت و درباره تمهیدات لازم برای تسریع در روند اجرای این پروژه و پیشرفت عملیات اجرایی آن تصمیم‌گیری شد.