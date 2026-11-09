به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمدرضا علیان‌نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم افتتاح نخستین دوره آموزش پیش‌مقدماتی گردان‌های جان‌فدا در مرکز آموزش جوادالائمه(ع) نیروی زمینی ارتش، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه شهدای نیروی زمینی، اظهار کرد: کشورمان با برخورداری از مؤلفه‌های ویژه ژئوپلیتیکی، فرماندهان توانمند و ظرفیت‌های ملی، از عمق راهبردی قابل توجهی برخوردار است و در صورت نیاز، متناسب با شرایط، توانمندی‌های خود را در میدان‌های مختلف به نمایش خواهد گذاشت.



وی با اشاره به تجربه تقابل نظامی کشورمان با دشمنان افزود: در ادبیات نظامی، پیروز جنگ طرفی است که به اهداف از پیش تعیین‌شده خود دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مؤلفه‌های قدرت ملی و نظامی توانست در برابر دشمن از کشور دفاع کند و اجازه ندهد اهداف مورد نظر مهاجمان محقق شود.



معاون تربیت و آموزش ارتش، نیروی انسانی جوان و مؤمن را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی و دفاعی کشور دانست و تصریح کرد: جوانان پاک، مؤمن، معتقد و متدین کشور از سرمایه‌های ارزشمند جمهوری اسلامی ایران هستند و خوشبختانه کشورمان از ظرفیت بالایی در زمینه نیروهای داوطلب و شجاع برخوردار است.



علیان‌نژاد با اشاره به ظرفیت جذب و آموزش نیروهای جوان در ارتش گفت: سالانه ده‌ها هزار نفر از جوانان کشور در قالب نیروهای وظیفه، درجه‌داران و دانشجویان دوره‌های افسری به مجموعه ارتش می‌پیوندند و آموزش‌های نظامی را در مراکز آموزشی این نیرو دریافت می‌کنند.



وی ادامه داد: علاوه بر این مأموریت، برابر دستور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، ارتش مأموریت جدیدی را برای آموزش بخش قابل توجهی از جوانانی که با عنوان «جان‌فدای ایران» برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کرده‌اند، پذیرفته است.



معاون تربیت و آموزش ارتش خاطرنشان کرد: این داوطلبان که آمادگی خود را برای دفاع از کشور اعلام کرده‌اند، متناسب با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دوره‌های مختلف آموزشی نظامی را در مراکز آموزشی ارتش طی خواهند کرد.