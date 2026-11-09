به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، این تفاهم‌نامه با هدف تقویت تعاملات حرفه‌ای، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی، اجرایی و تخصصی دو سازمان از سوی دکتر احمد نجاتیان، رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری و دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو سازمان در زمینه‌های مختلفی از جمله پیشگیری از تخلفات و جرائم حرفه‌ای، ارتقای اخلاق و حقوق حرفه‌ای، توسعه آموزش‌های مشترک، انجام پژوهش‌های علمی و تقویت همکاری‌های بین‌حرفه‌ای همکاری خواهند کرد.

همکاری در حوزه انتظامی و صیانت از حقوق حرفه‌ای

یکی از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه، تعامل و هم‌اندیشی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی با سازمان نظام پرستاری در زمینه پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم در حوزه پرستاری و همکاری در روند رسیدگی‌های انتظامی است.

همچنین دو سازمان بر شناسایی خلأها و الزامات قانونی، اجرایی، انتظامی و قضایی در مقررات مرتبط با حوزه سلامت و تدوین و ارائه پیشنهادهای مشترک برای اصلاح و تصویب قوانین و مقررات تأکید کرده‌اند.

توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین از ظرفیت‌های علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه‌ای، ارتباطات بین‌المللی و امکانات فیزیکی و تحقیقاتی یکدیگر بهره‌مند خواهند شد.

همکاری در برگزاری همایش‌ها، سمینارها، میزگردها و رویدادهای علمی و آموزشی مشترک با موضوعاتی همچون اخلاق و حقوق حرفه‌ای، حقوق سلامت، حقوق شهروندی و آیین رسیدگی هیئت‌های انتظامی نیز از دیگر محورهای مورد توافق است.

تقویت کار تیمی، بهبود ارتباطات بین‌حرفه‌ای و ارتقای ایمنی بیمار از اهداف برگزاری این برنامه‌های مشترک عنوان شده است. همچنین انجام مطالعات و پروژه‌های علمی و تحقیقاتی مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات، تشکیل بانک اطلاعات صاحب‌نظران و فعالان علمی و تدوین کتاب، مجموعه مقالات و پیش‌نویس قوانین و اسناد علمی در دستور همکاری دو سازمان قرار دارد.

تلاش مشترک برای ارتقای فرهنگ سلامت و حمایت از کادر درمان

در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه، بر استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی و پرستاری برای ارتقای فرهنگ عمومی و شهروندی و تبیین حقوق متقابل دریافت‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت تأکید شده است.

همچنین همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و دانشجویی با هدف تقویت وحدت حرفه‌ای، توسعه مشارکت فرهنگی، ارتقای نشاط و سلامت و گسترش مسئولیت اجتماعی و خدمات داوطلبانه پیش‌بینی شده است.

بررسی راهکارهای مشترک برای حفظ شأن و امنیت کادر درمان نیز از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی

توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌ها و بسترهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی دو سازمان، با هدف تبیین جایگاه، نقش و مأموریت‌های حرفه‌ای پزشکی و پرستاری و ارتقای آگاهی عمومی، از دیگر موضوعات مورد توافق است.

تشکیل سازوکار اجرایی مشترک

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه، هر یک از دو سازمان طی مکاتبه‌ای نماینده اجرایی خود را معرفی خواهند کرد تا موضوعات و مسائل مشترک در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

این همکاری‌ها با رویکرد ارتقای سلامت شهروندان، تقویت تعاملات حرفه‌ای، بهبود ارتباطات بین‌حرفه‌ای، کاهش قصور پزشکی و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در حوزه پرستاری دنبال خواهد شد. همچنین برنامه‌ریزی برای سایر زمینه‌های همکاری نیز بر اساس توافق طرفین انجام می‌شود