به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر دوشنبه در جلسه اضطراری مدیریت بحران استان گلستان با اشاره به دستور استاندار برای تقویت مدیریت میدانی شرایط بحرانی اظهار کرد: به دستور استاندار، معاون امور عمرانی در غرب استان و خودم در شرق استان مستقر خواهیم شد تا هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی افزود: تأمین ماشین‌آلات سنگین برای بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه از جمله اولویت‌هایی است که در مناطق تحت تأثیر بارندگی‌ها دنبال خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به پیش‌بینی تداوم بارندگی‌ها در ۲۴ ساعت آینده گفت: تمامی فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی و زیرساختی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و هماهنگی‌های لازم برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی انجام شده است.

حمیدی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان اظهار کرد: از مردم درخواست می‌کنیم در ۲۴ ساعت آینده از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، خودداری کنند و هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند.

وی ادامه داد: ساکنان مناطق غربی استان، به‌ویژه شهرستان‌های گمیشان و بندرترکمن، لازم است برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، احشام خود را به مکان‌های امن منتقل کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای حفظ آمادگی مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: به دستور استاندار، جلسات غیرضروری لغو شده و هماهنگی‌ها تا حد امکان به‌صورت تلفنی انجام می‌شود تا مدیران و مسئولان در محل خدمت خود حضور داشته باشند و آمادگی لازم برای مدیریت شرایط را حفظ کنند.

حمیدی با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی در مدیریت بحران خاطرنشان کرد: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی به‌موقع پیش، حین و پس از بحران، آگاهی‌بخشی درباره توصیه‌های ایمنی و انعکاس اقدامات دستگاه‌های خدمات‌رسان، نقش مؤثری در کاهش نگرانی مردم و ایجاد آرامش در جامعه دارند.