به گزارش خبرنگار مهر، حسین دادوند در حاشیه مراسم افتتاح نخستین دوره آموزش پیش‌مقدماتی گردان‌های جان‌فدا در مرکز آموزش جوادالائمه(ع) نیروی زمینی ارتش، با اشاره به ویژگی‌های این دوره آموزشی اظهار کرد: پیش از این، آموزش‌های مربوط به داوطلبان در میدان‌ها و فضاهای بزرگ شهری برگزار می‌شد، اما اکنون برای نخستین بار این آموزش‌ها در یک مرکز آموزشی و در محیط پادگان دنبال می‌شود.



وی افزود: هدف از برگزاری این دوره، ارائه آموزش‌های تئوری، مهارتی و میدانی به داوطلبان جان‌فدای میهن اسلامی است تا بتوانند در شرایط واقعی و هنگام نیاز، از مهارت‌های کسب‌شده برای دفاع از کشور استفاده کنند.



فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه(ع) با تشریح محورهای آموزشی این دوره گفت: آموزش امداد و نجات، خودامدادی و دیگرامدادی، جنگ شهری، مهارت‌های تیراندازی، عبور از موانع و ارتقای اعتمادبه‌نفس از جمله سرفصل‌هایی است که در قالب یک بسته آموزشی به داوطلبان ارائه می‌شود.



دادوند با بیان اینکه تعداد شرکت‌کنندگان در دوره‌های مختلف متغیر است، تصریح کرد: محتوای آموزشی و مهارت‌هایی که قرار است به داوطلبان ارائه شود، مشخص و برنامه‌ریزی‌شده است و تلاش می‌کنیم این آموزش‌ها به شکلی شایسته و اثربخش برگزار شود تا شرکت‌کنندگان در زمان مورد نیاز بتوانند از آموخته‌های خود بهره بگیرند.



وی همچنین درباره مزیت برگزاری آموزش‌ها در محیط پادگان خاطرنشان کرد: استفاده از مراکز تخصصی آموزش نظامی این امکان را فراهم می‌کند که آموزش‌ها با امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب‌تری انجام شود. طبیعتاً در چنین محیط‌هایی، به دلیل دسترسی به فضاها و تجهیزات آموزشی، می‌توان دوره‌ها را کامل‌تر، جامع‌تر و با کیفیت مطلوب‌تری نسبت به فضاهای عمومی و میادین شهری برگزار کرد.