به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی در تشریح ابعاد و ظرفیت‌های جشنواره «مدهامتان» با استناد به مطالبه راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «هر مسجد یک پایگاه قرآن باشد»، اظهار کرد: مسجد در منظومه فرهنگ اسلامی صرفا محل برگزاری مناسک عبادی نیست بلکه سنگر تربیت، کانون معرفت، پایگاه بصیرت و خاستگاه شکل‌گیری جامعه قرآنی است.

وی با بیان اینکه برگزاری این دوره از مسابقات در فضای مساجد، زمینه پیوند دوباره نسل جوان با قرآن را فراهم می‌کند، افزود: ارزش واقعی چنین رویدادهایی به تعداد شرکت‌کنندگان محدود نمی‌شود بلکه دستاورد اصلی آن باید در استمرار فعالیت‌های قرآنی پس از پایان رقابت‌ها از جمله شکل جلسات مستمر تلاوت و تدبر، تقویت محافل محلات و تربیت مربیان قرآنی نمایان می‌شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم نقش آفرینی جوانان در مدیریت مساجد تصریح کرد: جذب نسل جدید به مسجد با توصیه و دعوت محقق نمی‌شود بلکه باید محیط مسجد را زنده، بانشاط و متناسب با نیازهای روز جوانان سازیم. جوان امروز نیازمند اعتماد، دیده شدن و فراهم شدن میدان برای بروز استعدادها است و مسابقات «مدهامتان» بستر مناسبی برای رفاقت‌های مومنانه و تجربه کار جمعی فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: جوانان نباید فقط مخاطب برنامه‌های مسجد باشند بلکه باید به عنوان یکی از ارکان اصلی در تصمیم گیری‌ها و پیشبرد فعالیت‌ها مشارکت داشته باشند و شور و نشاط «مدهامتان» نقطه آغاز ارتباط پایدار آنان با مسجد باشد.

سردار زارع کمالی میزبانی هجدهمین دوره مسابقات کشوری «مدهامتان» را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و دینی استان دانست و گفت: حضور فعالان قرآنی از سراسر کشور می‌تواند فضای معنوی شهر را تحت تاثیر قرار داده و عطر قرآن را به محلات و خانواده‌ها تزریق کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هنر میزبانی آن است که یک رویداد ملی به حرکتی فراگیر تبدیل شود؛ به گونه‌ای که پس از اتمام مسابقات نیز آثار ماندگار آن در رونق محافل قرآنی، افزایش حضور نوجوانان در مساجد و تقویت فعالیت‌های محلی استان همدان تداوم یابد.