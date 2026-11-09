به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سفر قطره» به همت خانه نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین و به سفارش شرکت آب و فاضلاب استان، در سالن نمایش این کانون روی صحنه رفت.

این اثر نمایشی با شعار «جان شما، جان آب» و هم‌زمان با اجرای برنامه «زنگ آب» در مدارس تولید شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از زبان هنر، اهمیت صرفه‌جویی، مصرف صحیح آب و جلوگیری از هدررفت این مایه ارزشمند زندگی را به مخاطبان کودک و نوجوان منتقل کند.

نویسندگی و سرایش شعر این نمایش را مهدی مردانی و کارگردانی آن را مرجان مسگری برعهده دارند. فرامرز نصیری آهنگساز این اثر است و ضبط موسیقی آن در استودیو سکوت انجام شده است.

مرجان مسگری، هاشم خلیلی، سحر نجفی و بهمن سخاوت‌فر بازیگران نمایش «سفر قطره» هستند. طراحی دکور این اثر را الهه یزدی انجام داده و ساخت آن برعهده الهه یزدی و هاشم خلیلی بوده است.

همچنین طراحی لباس نمایش را سحر نجفی برعهده داشته و سحر نجفی و بهمن سخاوت‌فر نیز خوانندگی اثر را انجام داده‌اند.

اجرای این نمایش در راستای استفاده از ظرفیت هنرهای نمایشی برای آموزش مفاهیم محیط‌زیستی و تقویت مسئولیت‌پذیری کودکان و نوجوانان در زمینه حفاظت از منابع آبی صورت گرفته است.



