قدرت نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عبور جریان آب از راه‌های عشایری به‌ویژه در فصل بارندگی، تردد در این مسیرها را با مشکل جدی مواجه می‌کند و به همین دلیل طرح احداث پل در مناطق عشایری سیاهخانی و چم کبود در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اعتبار در نظر گرفته‌شده برای این طرح افزود: برای اجرای این پروژه ۳ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است و احداث این پل‌ها نقش مهمی در جلوگیری از تخریب راه‌های ارتباطی منطقه خواهد داشت.

این مسئول تصریح کرد: تسهیل در تردد عشایر و کشاورزان، تسریع در جابجایی به سکونتگاه‌های عشایری و دسترسی آسان‌تر به نهادهای دامی در مناطق ییلاقی و قشلاقی، از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، بخش قابل توجهی از مشکلات ارتباطی جامعه عشایری منطقه برطرف می‌شود و زمینه بهبود خدمات‌رسانی به عشایر فراهم خواهد شد.

مدیرکل امور عشایری آبدانان در پایان تأکید کرد: سازمان امور عشایری با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اجرای طرح‌های زیرساختی در مناطق عشایری را با جدیت دنبال می‌کند تا تردد و جابجایی عشایر در تمام فصول سال به سهولت انجام شود.