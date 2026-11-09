به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر علیزاده برمی، ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان در دفتر خود در دامغان، تأمین فضای آموزشی مناسب در محدوده شهری را از موضوعات مهم در ارتقای دسترسی دانشجویان و خانواده‌ها به خدمات آموزشی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی ظرفیت فضاهای موجود و بهره‌گیری از راهکارهای مشترک برای تأمین نیازهای آموزشی شهرستان، اظهار کرد: توسعه رشته‌های فنی و مهندسی در کنار رشته‌های کشاورزی، از زمینه‌های قابل بررسی برای گسترش فعالیت‌های دانشگاه ملی مهارت در دامغان است.

پیوند آموزش‌های مهارتی با نیازهای بازار کار

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های منطقه در برنامه‌ریزی‌های آموزشی افزود: توسعه رشته‌های دانشگاهی باید متناسب با نیازهای بخش‌های اقتصادی و صنعتی و فرصت‌های اشتغال شهرستان انجام شود تا آموزش‌های ارائه‌شده بیشترین اثربخشی را در آینده شغلی دانشجویان داشته باشد.

علیزاده برمی با تأکید بر اهمیت توسعه مراکز آموزش مهارتی تصریح کرد: گسترش این مراکز باید بر اساس نیازهای واقعی جامعه و فرصت‌های شغلی موجود دنبال شود تا دانشجویان پس از پایان تحصیل، از دانش و مهارت کافی برای حضور مؤثر در محیط‌های کاری برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه اثربخشی آموزش در گرو ارتباط هدفمند میان محتوای آموزشی و نیازهای بازار کار است، خاطرنشان کرد: توجه به این موضوع می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیازهای منطقه را فراهم کند.

پیگیری رفع موانع و تقویت زیرساخت‌های آموزشی

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان دامغان، بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت، بازار کار و توانمندی‌های منطقه تأکید کرد.

مظاهر خیرخواهان اظهار کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی زمانی به نتایج مطلوب می‌رسد که میان دانشگاه، صنعت، بازار کار و ظرفیت‌های منطقه ارتباطی هدفمند برقرار باشد؛ ازاین‌رو، رفع موانع موجود، تأمین فضای آموزشی مناسب و حمایت از توسعه رشته‌های متناسب با نیازهای شهرستان، می‌تواند به تقویت جایگاه آموزشکده کشاورزی پسران دامغان کمک کند.

وی افزود: فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم و توسعه رشته‌های متناسب با ظرفیت‌های منطقه، نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی متخصص و تأمین نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی شهرستان خواهد داشت.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان با اشاره به ضرورت حمایت از مجموعه آموزشی دامغان بیان کرد: تمام تلاش و ظرفیت دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان برای پیگیری و رفع مشکلات این مجموعه آموزشی به کار گرفته خواهد شد.

اهمیت همکاری و تعامل بین دستگاهی

خیرخواهان ادامه داد: در دیدارها و تعاملات با مسئولان شهری، استانی و کشوری، مسائل و نیازهای آموزشکده کشاورزی پسران دامغان به‌صورت جدی مطرح و پیگیری می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه‌های مرتبط خاطرنشان کرد: هم‌افزایی و تعامل میان مجموعه‌های مسئول می‌تواند زمینه برطرف‌شدن موانع موجود و تقویت زیرساخت‌های آموزشی این مرکز را فراهم کند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسائل و تأمین نیازهای این مجموعه، زمینه توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقای توانمندی‌های آموزشی و تخصصی دانشجویان در شهرستان دامغان بیش از پیش فراهم شود.