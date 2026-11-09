به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اله‌یاری فومنی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: در پی وقوع حوادث جوی و انسداد برخی خطوط ریلی کشور، بخش حمل‌ونقل جاده‌ای با بسیج فوری ناوگان مسافربری، نقش کلیدی خود را در مدیریت بحران و جابه‌جایی مسافران ایفا کرد.

وی با اشاره به اینکه بارش‌های اخیر موجب ریزش کوه و آب‌بردگی خطوط ریلی در برخی مناطق کشور و توقف موقت تردد قطارهای مسافری شده است، گفت: ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با هدف جلوگیری از توقف و اختلال در جابه‌جایی مسافران، با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری وارد عمل شدند و انتقال ایمن مسافران را در قالب سیستم حمل‌ونقل ترکیبی (ریلی - جاده‌ای) مدیریت کردند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: در پی ریزش کوه و انسداد مسیر راه‌آهن اندیمشک - دورود، ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های لرستان و مرکزی بلافاصله با اعزام اتوبوس و میدل‌باس به منطقه، عملیات انتقال مسافران به دورود و اندیمشک را با موفقیت انجام دادند.

اله‌یاری فومنی افزود: همچنین به دنبال اختلال در تردد قطار مسافری مسیر مشهد - تهران - اهواز، ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های تهران و قم با هماهنگی‌های فشرده و پیش‌بینی به‌موقع ناوگان جایگزین در ایستگاه‌های هدف، پذیرش و انتقال مسافران این قطار را با استفاده از اتوبوس‌های بین‌شهری به مبادی و مقاصد نهایی بر عهده گرفتند.

براساس اعلام سازمان راهداری، وی تأکید کرد: این سطح از آمادگی عملیاتی پیش از این نیز به دنبال آب‌بردگی خط آهن در محدوده شوره‌گز استان کرمان به اجرا درآمده بود و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان با بسیج به‌موقع ناوگان، مسافران قطار بم - زاهدان را به سلامت به مقصد منتقل کرده بود.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر ادامه داد: وقوع این حوادث غیرمترقبه بار دیگر اهمیت هم‌افزایی و انعطاف‌پذیری میان بخش‌های مختلف شبکه حمل‌ونقل کشور را نشان داد و حضور به‌موقع و هماهنگ مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نقاط بحرانی، آرامش، ایمنی و استمرار تردد مسافران را تضمین کرد.

اله‌یاری فومنی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، فرآیند پایش محورها و خدمت‌رسانی به مسافران را تا بازگشت کامل شرایط به روال عادی ادامه خواهد داد.