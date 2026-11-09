به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محمدرضا علیان‌نژاد در حاشیه مراسم افتتاح نخستین دوره آموزش پیش‌مقدماتی گردان‌های جان‌فدا که ظهر دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در مرکز آموزش جوادالائمه(ع) نیروی زمینی ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس در آموزش نیروهای مردمی اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز آموزش‌هایی با همین رویکرد برای مردم در نظر گرفته شد که در آن زمان موضوع لشکر ۳۶ میلیونی مطرح بود. امروز نیز با توجه به نیاز جامعه، ضرورت دارد داوطلبانی که در قالب طرح جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند، آموزش‌های نظامی مورد نیاز را فرا بگیرند.



وی با اشاره به مراحل مختلف آموزش نیروهای جان‌فدا افزود: این آموزش‌ها در دو سطح پیش‌بینی شده است که بخش نخست آن به‌عنوان آموزش پیش‌مقدماتی در میدان‌ها و مراکز مستقر در سطح شهر برگزار می‌شود و بخش دیگر شامل آموزش‌های تخصصی است که در پادگان‌های آموزشی ارتش دنبال خواهد شد. امروز نیز آموزش تخصصی این نیروها در یکی از پادگان‌های آموزشی ارتش به‌صورت رسمی آغاز شده و این مجموعه مسئولیت اجرای بخشی از مأموریت محوله را بر عهده گرفته است.



معاون تربیت و آموزش ارتش با اشاره به ظرفیت پادگان‌های آموزشی این نیرو تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران ۴۰ پادگان آموزشی در اختیار دارد که در مناطق مختلف کشور مستقر هستند و ظرفیت لازم برای آموزش نیروهای داوطلب را دارند. پادگان آموزشی حضرت جوادالائمه(ع) نیز با توجه به امکانات و ظرفیت‌های خود، مسئولیت اجرای این بخش از آموزش‌ها را پذیرفته و برابر دستور فرمانده کل ارتش، برنامه آموزشی نیروهای جان‌فدا را دنبال خواهد کرد.



امیر علیان‌نژاد درباره ظرفیت آموزشی پادگان حضرت جوادالائمه(ع) گفت: این مرکز ظرفیت آموزش تخصصی حدود یک‌هزار نفر در روز را دارد و در صورتی که آموزش‌های امدادی و نظامی به‌صورت هم‌زمان و در کنار یکدیگر ارائه شوند، امکان آموزش بیش از دو هزار نفر در روز نیز در این مجموعه وجود دارد. این ظرفیت با توجه به نوع دوره‌ها و نحوه برنامه‌ریزی آموزشی قابل استفاده است و ارتش آمادگی دارد متناسب با نیاز و تعداد داوطلبان، از امکانات خود برای اجرای این مأموریت بهره بگیرد.



وی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از سایر پادگان‌های آموزشی ارتش برای آموزش نیروهای جان‌فدا اظهار کرد: ارتش در مناطق مختلف کشور دارای مراکز و پادگان‌های آموزشی است و در صورت نیاز و افزایش تعداد داوطلبانی که باید آموزش ببینند، ظرفیت لازم برای اجرای دوره‌های آموزشی وجود دارد. در واقع، هر تعداد نیرو که برای آموزش به ارتش معرفی شود، متناسب با امکانات و ظرفیت مراکز آموزشی می‌توانیم برنامه‌ریزی لازم را برای آموزش آن‌ها انجام دهیم.



معاون تربیت و آموزش ارتش با اشاره به تقسیم مأموریت آموزش نیروهای جان‌فدا میان مجموعه‌های مختلف افزود: این مأموریت تنها بر عهده ارتش نیست و مجموعه‌های مختلفی از نیروهای مسلح و سازمان‌های مسئول در حال اجرای آن هستند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین نیز در این زمینه فعالیت دارند و بخشی از مسئولیت آموزش داوطلبان به ارتش واگذار شده است که این نیرو نیز با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی خود آن را دنبال می‌کند.



امیر علیان‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره تعداد نیروهایی که ارتش می‌تواند آموزش دهد، تأکید کرد: همان‌طور که اشاره شد، ارتش از ظرفیت‌های آموزشی متعددی در سطح کشور برخوردار است و هر تعداد داوطلب که برای آموزش به این مجموعه معرفی شوند، امکان برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز آن‌ها وجود دارد. با این حال، برابر دستور فرمانده کل ارتش، در مرحله فعلی سه پادگان در تهران برای انجام این مأموریت اختصاص یافته‌اند.



وی در پایان با اشاره به مراکز تعیین‌شده برای آموزش نیروهای جان‌فدا در تهران اظهار کرد: سه مجموعه‌ای که در حال حاضر برای اجرای این مأموریت در تهران در نظر گرفته شده‌اند، مرکز آموزش حضرت جوادالائمه(ع)، دانشگاه افسری امام علی(ع) و مرکز آموزش تکاور شهید شبان هستند که آموزش نیروهای داوطلب طرح جان‌فدا را در چارچوب مأموریت محوله دنبال خواهند کرد.