ایوب اصغر خانی در گفتگو با خبرنگار و در خصوص تساوی استقلال تهران برابر همنام اهوازی خود گفت: استقلال در سخت ترین شرایط به مصاف حریفان می‌رود و باید هر ۴روز یکبار یک بازی سنگین را برگزار کند که باعث شده تیم دچار خستگی زیاد و آسیب دیدگی شود. آبی پوشان با ۱۷ بازیکن مرتب مسابقه می‌دهند که باعث شده بازیکنان آمادگی خود را از دست بدهند و این در ادامه برای استقلال دردسرساز خواهد شد.

وی ادامه داد : استقلال مستحق پیروزی بود ولی خستگی بازیکنان بدلیل فشردگی بازی‌ها اجازه نداد ۳ امتیاز را کسب کنند. البته استقلال خوزستان نمایش خوبی انجام داد و با جوانان با انگیزه اش تا مرز پیروزی هم رفت اما استقلال از تجربه بازیکنان خود استفاده کرد تا همچنان تیم بدون شکست لیگ باقی بماند.

مهاجمان استقلال فرصت را از دست می‌دهند

وی در خصوص انتقاداتی که از مهاجمان استقلال می‌شود تاکید کرد : استقلال در بعضی فصل های فوتبالی در امر گلزنی مشکل داشته و به ابن فصل مربوط نمی‌شود. مهاجمان استقلال دوندگی و جنگندگی دارند اما متاسفانه در زدن ضربات آخر دقت لازم را ندارند. استقلال باید با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی دو مهاجم خوب را به خدمت بگیرد تا مشکل گلزنی خود را برطرف کند.

خط دفاع استقلال کم اشتباه است

اصغر خانی در مورد خط دفاع آبی پوشان گفت : سهراب یک مدافع کامل در استقلال و تیم ملی بود و حالا توانسته خط دفاع آبی پوشان را بخوبی شکل دهد. ساختار دفاعی و هماهنگی مدافعان استقلال قابل تحسین است و باید تا پایان فصل این هماهنگی ادامه پیدا کند تا آبی پوشان بهترین خط دفاع را داشته باشند. مدافعان استقلال کم اشتباه ظاهر شدند و آرامش را به تیم تزریق کرده اند.

متدین توانایی مدیریت استقلال را دارد

کارشناس فوتبال در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید استقلال و آینده مدیریتی او گفت: به اعتقاد من او یک مدبر توانا است که می‌تواند در موفقیت استقلال سهم بسزایی داشته باشد. اکر بتواند در زمانی که اعلام کرده پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان را باز کند کمک بزرگی به استقلال کرده و محبوبیت خاصی در بین هواداران خواهد داشت. اگر متدین بتواند به جای ۱۰ سال که گفته ۵یا ۶ سال در پست مدیریت باشگاه استقلال بماند می‌تواند کارهای بزرگی برای موفقیت مجموع استقلال انجام دهد.

تعطیلی لیگ تاثیر گذار نیست

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعطیلی لیگ به سود استقلال خواهد بود یا خیر گفت : لیگ تعطیل می‌شود و بازیکنان چند روز استراحت می‌کنند اما دوباره لیگ شروع خواهد شد و بازیکنان مجبور هستند هر ۴روز یک بار بازی کنند آنهم با ۱۷ بازیکن. پس هیچ اتفاق مثبتی برای استقلال رخ نخواهد داد. بابد مشکلات برطرف شود و پنجره نقل و انتقالاتی باز شود تا بازیکنان از این فشار زیاد خارج شوند.

بختیاری زاده به جوان‌ها بها بدهد

کارشناس فوتبال در خصوص استفاده از بازیکنان جوان در استقلال گفت : سهراب یک مربی جوان است که آینده روشنی در فوتبال ایران دارد. او با دست خالی و داشتن کمترین بازیکن نتایج قابل قبولی در لیگ برتر و لیگ نخبگان کسب کرده است. او باید به بازیکنان جوان استقلال بها دهد و از آنها بیشتر استفاده کند. جوانان گلزنی داریم که منتظر یک فرصت هستند تا خودشان را نشان دهند و حالا که پنجره استقلال بسته است سهراب می‌تواند به جوانان اعتماد کند و بطور حتم مزد اعتماد خود را خواهد گرفت.

بهترین فرصت قلعه نویی برای تغییر نسل

اصغر خانی در خصوص دو دیدار تیم ملی در فیفا دی برابر عراق و فلسطین گفت : امیدوارم تیم ملی کشورمان نه تنها در دیدارهای تدارکاتی بلکه در جام ملتهای آسیا هم موفق باشد تا بعد از سالها به قهرمانی دست پیدا کنیم. تعویق جام ملتهای آسیا بهترین فرصت برای جوانگرایی در تیم ملی است و کادر فنی زمان خوبی برای جابه جایی نسل در تیم ملی را دارد. تیم ملی به خون تازه نیاز دارد و معتقدم دعوت از بازیکنان جوان می‌تواند کمک موثری به تیم ملی کند.