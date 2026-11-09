رضا فرج‌پور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت آمادگی برای مقابله با بارش برف و یخبندان در فصل زمستان اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای طرح راهداری زمستانی با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها، تسهیل تردد کاربران جاده‌ای و کاهش حوادث احتمالی در محورهای مواصلاتی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: تأمین و ذخیره‌سازی مصالح مورد نیاز از جمله نمک و ماسه، بازبینی فنی و آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری، بررسی امکانات راهدارخانه‌ها و هماهنگی نیروهای عملیاتی از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح است.



رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مشگین‌شهر با بیان اینکه راهداران در فصل زمستان به‌صورت مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی را رصد خواهند کرد، گفت: با آغاز بارش‌های برف، عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی، یخ‌زدایی و در صورت نیاز بازگشایی مسیرها با هدف برقراری تردد ایمن و جلوگیری از انسداد راه‌ها انجام می‌شود.



فرج‌پور تصریح کرد: آمادگی ناوگان راهداری، حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی و پایش مستمر شرایط جوی و جاده‌ای نقش مهمی در مدیریت بحران‌های احتمالی، کاهش اختلالات ترافیکی و پیشگیری از حوادث ناشی از بارش برف و یخبندان دارد.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در سفرهای زمستانی از رانندگان خواست پیش از سفر با مراجعه به سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کنند و ضمن اطمینان از سلامت فنی خودرو، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند و در شرایط نامساعد جوی با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.