فرزانه زارعی، کاپیتان تیم والیبال زنان ذوب‌آهن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط این تیم در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر اظهار داشت: تیم زنان ذوب‌آهن در رشته والیبال همیشه جزو تیم‌های مدعی بوده است و جای اسم ذوب‌آهن در سوپرلیگ خالی بود.

وی افزود: شرایط تیم در حال حاضر خیلی خوب است و قطعا تا رسیدن به مرحله پلی‌ِآف بهتر هم خواهد شد؛ تمام تلاشمان این است که با برگشت ذوب‌آهن به لیگ پس از وقفه‌ای ۲ ساله، بهترین نتیجه را کسب کنیم.

زارعی تصریح کرد: ۱۷ سال برای ذوب‌آهن به میدان رفتم که حاصل آن کسب ۷ عنوان قهرمانی، ۶ نایب‌قهرمانی و ۴ سومی بود؛ همچنین در غیاب ذوب‌آهن، ۲ سال در سپاهان حضور داشتم که یک مقام سوم کسب شد و سال گذشته نیز به دلیل جنگ مسابقات نیمه‌کاره ماند.

کاپیتان ذوب‌آهن با بیان این که اصفهان در والیبال زنان از پتانسیل خوبی برخوردار است، خاطرنشان کرد:: فکر می‌کنم تا به حال بیشترین ملی‌پوش را در رده‌های ملی داشته و طبیعتا با این حجم از پتانسیل نیاز به حمایت بیشتری دارد.

حضور رسانه‌ها همیشه کمک کرده است

وی ادامه داد: باید اسپانسرهای بیشتری به ورزش و والیبال زنان ورود کنند، انتظار داریم از همه رشته‌ها حمایت شود، حضور اسپانسرهای بیشتر به معنای افزایش بودجه تیم‌های ورزشی خواهد بود و به این شکل شرایط بهتر می‌شود.

زارعی با بیان این که حمایت رسانه‌ها در این راه بسیار مهم است، افزود: حضور رسانه‌ها همیشه کمک کرده است و مخصوصا در این زمان سوشال مدیا تاثیر زیادی در جذب اسپانسرها دارد.

بازیکن ذوب‌آهن گفت: حتی تمرینات ما با حجاب کامل برگزار می‌شود و این که حتی خانواده‌ها هم از تماشای بازی ما محروم می‌شوند جای تعجب دارد؛ از طرفی اسپانسرها هزینه می‌کنند تا دیده شوند و یکی از راه‌های دیده شدن پخش زنده مسابقات است.

وی در پایان افزود: عوامل پخش زنده اکثرا آقا هستند و بسیاری از عکاسان و خبرنگارانی که برای پوشش مسابقات و دیده شدن بیشتر ورزش زنان تلاش می‌کنند آقا هستند، امیدوارم این مشکل حل شود تا ورزش زنان از حمایت شایسته رسانه‌ها محروم نباشد.