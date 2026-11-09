به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن بیگدلی در نشست تعامل و هم‌اندیشی با جمعی از مدیران رسانه‌های استان زنجان و مدیران روابط عمومی‌ها، با اشاره به تغییر ماهیت تقابل دشمنان در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: بخش مهمی از مواجهه امروز با جمهوری اسلامی در حوزه ادراک، باورها و نگرش‌های عمومی شکل گرفته و دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای تلاش می‌کند با ایجاد تردید، ناامیدی و بی‌اعتمادی، واقعیت‌های جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در چنین شرایطی، رسانه‌ها نمی‌توانند صرفاً به انتشار اخبار و رویدادها بسنده کنند، بلکه باید با شناخت دقیق مخاطبان، پاسخگویی به ابهامات و تولید محتوای هدفمند، در عرصه آگاهی‌بخشی و روشنگری حضور فعال داشته باشند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با تأکید بر ضرورت انعکاس هم‌زمان نقاط قوت و ضعف کشور تصریح کرد: بیان مشکلات و کاستی‌ها لازمه اصلاح امور است، اما نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و موفقیت‌ها در کنار طرح مشکلات، می‌تواند به تضعیف روحیه عمومی و گسترش ناامیدی منجر شود.

بیگدلی خاطرنشان کرد: کشور با وجود فشارها و تحریم‌های مختلف، در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و سایر عرصه‌ها ظرفیت‌ها و دستاوردهای قابل توجهی به دست آورده است که باید در کنار مطالبات و مشکلات مردم، با زبان مناسب و مستند برای جامعه تبیین شود.

وی با بیان اینکه اعتماد عمومی از مسیر صداقت در اطلاع‌رسانی تقویت می‌شود، گفت: رسانه‌ها باید ضمن نقد منصفانه عملکردها، زمینه دیده شدن اقدامات مثبت، ظرفیت‌های داخلی و تلاش مجموعه‌های خدمت‌رسان را نیز فراهم کنند.

حجت‌الاسلام بیگدلی با اشاره به اهمیت هویت تاریخی و فرهنگی در مقابله با جنگ روایت‌ها اظهار کرد: شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شیخ عبدالکریم زنجانی از سرمایه‌های ارزشمند استان هستند که معرفی آنان به نسل جدید باید با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، هنری، سینمایی و تولیدات فرهنگی دنبال شود.

وی افزود: اگر تاریخ، هویت، مفاخر و داشته‌های فرهنگی خود را به‌درستی روایت نکنیم، دیگران با نگاه و اهداف خود درباره آن‌ها روایت‌سازی خواهند کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) همچنین با اشاره به پیشینه تمدنی ایران و ریشه‌های فرهنگی ملت گفت: فرهنگ عاشورایی، انقلابی، ملی و تمدنی از عوامل مهم شکل‌گیری روحیه حماسی و حضور مردم در عرصه‌های مختلف است و باید این سرمایه هویتی با زبان قابل فهم و اثرگذار به نسل جوان منتقل شود.

سیره حضرت زهرا(س)، الگویی برای جهاد تبیین

بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، سیره آن حضرت را الگویی برجسته در عرصه تبیین حقیقت و آگاهی‌بخشی دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، با استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی زمان خود، از جمله خطابه، حضور در مسجد و گفت‌وگوی مستقیم با مردم، برای دفاع از ولایت و روشن ساختن حقیقت تلاش کردند.

وی افزود: این شیوه را می‌توان الگویی از جهاد تبیین دانست؛ چراکه انتقال آگاهی و روشنگری در جامعه، نیازمند شناخت مخاطب و استفاده از ابزارهای متناسب با شرایط زمان است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در تحقق امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: این فریضه در شرایط امروز تنها به تذکر زبانی محدود نیست، بلکه روشنگری، مطالبه‌گری مسئولانه، نقد منصفانه و تولید محتوای آگاهی‌بخش نیز از مصادیق آن به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مطالبات عمومی گفت: مسئولان باید در میان مردم حضور داشته باشند، عملکرد خود را شفاف بیان کنند و فضای مطالبه‌گری سازنده را به رسمیت بشناسند؛ چراکه ارتباط مستقیم و بی‌واسطه مدیران با مردم می‌تواند در شناسایی و رفع بسیاری از مشکلات مؤثر باشد.

تقویت هم‌افزایی رسانه‌ای برای امیدآفرینی

بیگدلی همچنین با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در مناطق محروم اظهار کرد: حضور مستمر نیروهای جهادی در کنار مردم و تلاش برای رفع مشکلات مناطق کم‌برخوردار، نمونه‌ای از ظرفیت‌های مردمی و اقدامات اثرگذار در جامعه است که باید به‌درستی منعکس شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های حوزه رسانه و فضای مجازی افزود: با وجود نابرابری در امکانات و منابع مالی، تلاش فعالان متعهد رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی توانسته است در عرصه مقابله با جنگ رسانه‌ای اثرگذار باشد و این ظرفیت با تقویت اتاق‌های فکر و همکاری مجموعه‌های رسانه‌ای قابل توسعه است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) در پایان با قدردانی از تلاش مدیران روابط عمومی و فعالان رسانه‌ای استان، بر ضرورت تعامل بیشتر میان رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: نشست‌های هم‌اندیشی فرصتی برای تبادل تجربه، شناسایی مسائل و بررسی راهکارهای مشترک است تا با استفاده از ظرفیت قلم، رسانه و تولید محتوای اثرگذار، زمینه افزایش آگاهی عمومی، تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری جامعه فراهم شود.