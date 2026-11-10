به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، مردانی که کمترین سطح تستوسترون را داشتند، ۱۸ درصد بیشتر از مردانی که بالاترین سطح را داشتند، در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان بودند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که تستوسترون پایین غیرعادی می‌تواند نشانه هشدار اولیه‌ای از مشکلات سلامتی گسترده‌تر باشد. اما محققان تأکید می‌کنند که خود هورمون به تنهایی باعث ایجاد سرطان یا پیشگیری از آن نمی شود.

محققان دانشگاه استرالیای غربی ۱۱ مطالعه طولانی‌مدت در سراسر استرالیا، اروپا و ایالات متحده را تجزیه و تحلیل کردند و اندازه‌گیری‌های اولیه هورمون را با نتایج سرطان سال‌ها بعد مقایسه کردند.

این تحقیق، افزایش خطر مرگ و میر ناشی از سرطان را هنگامی که تستوسترون به زیر ۸.۶ نانومول در لیتر، تقریباً ۲۴۸ نانوگرم در دسی‌لیتر، کاهش می‌یابد، شناسایی کرد.

«بو ییپ»، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه استرالیای غربی، گفت: «ما دیدیم که وقتی تستوسترون پایه کمتر از ۸.۶ نانومول در لیتر بود، خطر ابتلا به سرطان متعاقب آن شروع به افزایش کرد.»

این نشان می‌دهد که تستوسترون پایین یک نشانگر زیستی مهم است، بنابراین ممکن است بررسی سطح تستوسترون به ما کمک کند تا مردانی را شناسایی کنیم.

به رغم سوالات طولانی مدت در مورد تستوسترون و سرطان پروستات، محققان هیچ ارتباطی بین سطح طبیعی تستوسترون و بروز سرطان پروستات پیدا نکردند.

این یافته‌ها به این معنا نیست که تستوسترون درمانی از بروز سرطان پیشگیری می‌کند.

ییپ گفت: «اگرچه نشان داده‌ایم که سطوح پایین این هورمون با افزایش خطر مرتبط است، اما هنوز هیچ شواهدی در دست نداریم که ثابت کند تجویز تستوسترون به مردان، واقعاً این خطر را کاهش می‌دهد.»

او همچنین هشدار داد که پایین بودن غیرمنتظره سطح تستوسترون، نیازمند توجه پزشکی است.