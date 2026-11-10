به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، در حالی که هیچ راه مطمئنی برای تضمین عدم ابتلا به سرطان لوزالمعده در طول زندگی وجود ندارد، اقداماتی وجود دارد که می‌توانید برای کاهش خطر انجام دهید، مانند پیروی از یک الگوی تغذیه سالم.

سبزیجات برای الگوی غذایی سالم و کاهش خطر ابتلا به سرطان اساسی هستند، اما یک گروه از سبزیجات وجود دارد که از بقیه متمایز است.

«پم هارتنت»، متخصص تغذیه، می‌گوید: «زمانی که صحبت از محافظت از سرطان به میان می‌آید، سبزیجات چلیپایی مانند کلم بروکلی، کلم بروکسل، کلم پیچ و کلم تأثیرات زیادی دارند. آنها حاوی سولفورافان های محافظ هستند.»

سبزیجات چلیپایی مملو از ترکیبات گیاهی هستند که با خطر کمتر سرطان مرتبط هستند، از جمله ترکیبی که در سایر سبزیجات موجود نیست.

هارتنت می گوید: «سولفورافان، یکی از ترکیبات مورد مطالعه در سبزیجات چلیپایی، نشان داده شده است که رشد سلول های سرطانی پانکراس را کُند می کند و حتی باعث مرگ برخی از آنها در مطالعات آزمایشگاهی می شود.» همین ترکیب حاوی گوگرد همان چیزی است که به سبزیجات چلیپایی طعم و تلخی منحصر به فردی می دهد.

هارتنت در ادامه می افزاید: «یک مطالعه نشان داد افرادی که بیش از سه چهارم فنجان سبزی‌های چلیپایی خام در هفته می‌خورند، نسبت به افرادی که کمتر از یک چهارم فنجان می‌خورند، به طور قابل‌توجهی با احتمال کمتر تشخیص سرطان لوزالمعده روبرو هستند.»

با این حال، لازم نیست آنها را خام بخورید تا فواید ضد سرطانی آنها را به دست آورید، اما همه روش‌های پخت و پز برابر نیستند. روش‌های گرم کردن ملایم، مانند مایکروویو یا بخارپز کردن مختصر، راه‌های بهتری برای حفظ مقدار بیشتری از سولفورافان مفید نسبت به پخت طولانی مدت دارند.

«کریستل زونگیا»،متخصص تغذیه، توضیح می دهد: «التهاب مزمن می تواند محیطی مساعدتر برای گسترش سرطان ایجاد کند. هنگامی که التهاب کنترل نشود، می تواند به DNA سلول آسیب برساند و بر نحوه رشد و تقسیم سلول ها تأثیر بگذارد، فرآیندی که می تواند منجر به رشد تومورها و سرطان شود. اینجاست که سبزیجات چلیپایی غنی از آنتی اکسیدان وارد عمل می شوند.»

زونیگا می گوید: «سبزیجات چلیپایی ویتامین C، کاروتنوئیدها و سایر ترکیبات گیاهی را فراهم می کنند که ممکن است به کاهش استرس اکسیداتیو و مسیرهای التهابی کمک کند.»

در واقع، تحقیقات نشان داده است افرادی که ویتامین C بیشتری مصرف می کنند، احتمال ابتلا به چندین سرطان مختلف از جمله سرطان پانکراس در آنها کمتر است. اگرچه پرتقال اغلب به عنوان منبع اصلی ویتامین C در نظر گرفته می شود، اما سبزیجات چلیپایی نیز منبع عالی این ویتامین کاهنده التهاب هستند. به عنوان مثال، کلم بروکلی پخته شده، بیش از ۱۰۰ درصد از ارزش روزانه ویتامین C را تنها در ۱ فنجان تامین می کند.

سبزیجات چلیپایی همچنین فیبر، ماده مغذی که با کاهش خطر سرطان لوزالمعده مرتبط است، فراهم می کنند. فقط یک فنجان بروکلی پخته شده ۵ گرم فیبر دارد، در حالی که یک فنجان کلم بروکسل پخته شده ۶ گرم فیبر دارد.

علاوه بر گنجاندن بیشتر سبزیجات چلیپایی در وعده های غذایی خود، راه های دیگر کمک به کاهش خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده، حفظ وزن سالم، عدم مصرف الکل و عدم اسعمال دخانیات است.