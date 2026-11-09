به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی حسینی‌ نیا عصر دوشنبه در جمع دانش‌آموزان دبیرستان ملاصدرا به تبیین ابعاد مختلف قدرت، بازدارندگی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران پرداخت و تأکید کرد: دشمنان با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته، در برابر اراده دفاعی و مردمی ایران درمانده شده‌اند.

فرمانده سپاه کنگان در ابتدای سخنان خود با طرح این پرسش که چه قدرتی باعث شده آمریکایی که می‌خواست ما را در ۴۸ ساعت شکست بدهد امروز پس از گذشت دهه‌ها و ماه‌ها نتوانسته ما را به زانو درآورد؟ گفت: همه کشورهایی که امروز با انحای مختلف به دنبال تعامل و توافق با ما هستند به واسطه قدرت بازدارندگیِ ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به تحولات اخیر و تلاش‌های پشت پرده دشمنان تصریح کرد: تمام قدرت‌های مردمی و دفاعی ما صبغه پدافندی و بازدارنده به خود گرفته است به گونه‌ای که امروز دشمن مستأصل شده و حتی از طریق واسطه‌ها به دنبال برقراری ارتباط و گفت‌وگو با ما است.

این مقام مسئول افزود: این اقتدار مرهون هم‌افزایی و در کنار هم قرار گرفتن مردم، نیروهای مسلح و دیپلماسی دولت است که مانع از نزدیکی دشمن به مرزهای کشور شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمد رسول الله (ص) شهرستان کنگان در بخش دیگری از سخنان خود با مقایسه بنیه دفاعی ایران با برخی کشورهای منطقه تصریح کرد: برای نمونه رژیم سعودی قدرت مالی دارد اما برای نیروهای دفاعی خود آدم اجاره می‌کند؛ چنین نیرویی اگر حقوقش عقب بیفتد انگیزه‌ای برای دفاع ندارد.

عضو شورای تأمین امنیت شهرستان کنگان اضافه کرد: در مقابل، قدرت بازدارندگیِ واقعیِ ما در پیوند با ایمان، توکل به خدا و توسل به اهل‌بیت علیهم‌السلام شکل گرفته است و اگر این عناصر الهی در کنار هم نباشند پیروزی حاصل نمی‌شود.

فرمانده ناحیه بسیج سپاه محمد رسول الله (ص) شهرستان کنگان با اشاره به توطئه‌های دشمن در عرصه جنگ نرم و فضای مجازی خاطرنشان کرد: دشمن امروز در فضای مجازی فعال است و در اغتشاشات تلاش می‌کند از روی ناآگاهی، جوانان ما را اغفال کند لذا اگر در فضای مجازی هوشیار نباشیم و خامِ دشمن شویم روایت‌های دروغین آن‌ها را باور می‌کنی بنابراین ضرورت دارد نسل جوان همیشه بیدار و آگاه باشد.

سرهنگ حسینی نیا با تأکید بر این که اگر دشمن می‌توانست بر ما پیروز می‌شد یا تنگه را باز می‌کرد ، اظهار کرد: دشمن قدرت این کار را ندارد زیرا ما در حوزه‌های گوناگون از جمله انرژی (نفت و گاز)، علم و فناوری و توان نظامی، بازدارندگیِ پایدار ایجاد کرده‌ایم و حرف‌های زیادی برای گفتن داریم.

وی در پایان با بیان این که اگر قدرت نداشتیم دشمن درنگ نمی‌کرد» خطاب به دانش‌آموزان گفت: نباید زودباور باشیم؛ دشمن با تمام توان رسانه‌ای و تجهیزاتی خود هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح از اقتدار و بازدارندگی قرار دارد.