به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد نخستین محور دستور کار مذاکرات سه‌جانبه آتی میان روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی، بررسی مسائل امنیتی روسیه، اوکراین و منطقه خواهد بود.

لاوروف در نشست خبری در مسکو گفت: در نخستین بند دستور کار مذاکرات ابوظبی، امنیت روسیه و اوکراین و امنیت کل منطقه قرار دارد.

وی با استقبال از این رویکرد افزود قرار گرفتن موضوع امنیت جمعی در اولویت مذاکرات حل‌وفصل مناقشه اوکراین، به پیشنهاد مذاکره‌کنندگان و بنا به درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تحول مثبتی است.

پیش‌تر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا آمادگی مسکو را برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با هدف حل‌وفصل مناقشه اوکراین اعلام کرده بود.

قرار است این مذاکرات روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر در ابوظبی برگزار شود. استیو ویتکاف اعلام کرده است طرف‌ها قصد دارند درباره تضمین‌های امنیتی، کاهش تنش‌ها، مسائل بشردوستانه و گام‌های بعدی برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز گفت‌وگو کنند.

کرملین نیز تأیید کرده است که هیئت روسیه به ریاست ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه در این مذاکرات حضور خواهد داشت.

این گفت‌وگوها چهارمین دور از مذاکرات سه‌جانبه روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی خواهد بود. دور نخست ۲۳ و ۲۴ ژانویه و دور دوم چهارم و پنجم فوریه در ابوظبی برگزار شد و دور سوم نیز ۱۷ و ۱۸ فوریه در ژنو انجام گرفت.

در دورهای قبلی، معیارهای توقف درگیری، تضمین‌های امنیتی، مسائل بشردوستانه و راهکارهای احتمالی برای دستیابی به توافق صلح بررسی شده بود.