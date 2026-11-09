به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد ملی زن و خانواده که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد، دو برنامه ملی با محوریت ارتقای احساس امنیت زنان و خانواده و تقویت گفت‌وگو، همزیستی و پیوند میان نسل‌ها ارائه شد و اعضای ستاد درباره اهداف و سازوکارهای اجرایی آن‌ها بحث و تبادل نظر کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت انجام کامل وظایف دستگاه‌های مسئول در قبال زنان، از تداوم برخی مسائل حل‌نشده در این حوزه انتقاد کرد و خواستار پرهیز از توجیه کم‌کاری‌ها با طرح ملاحظات غیرمرتبط شد.

نباید مسائل فرهنگی و امنیتی را وارد موضوع گواهینامه رانندگی موتور زنان کنیم

عارف با بیان اینکه باید تمام وظایف خود را در قبال زنان انجام دهیم، اظهار کرد: هنوز درگیر مسائلی مثل گواهینامه رانندگی موتور برای زنان هستیم. زنان ما شرایط رانندگی را دارند و باید از این امکان بهره ببرند.

وی افزود: نباید کم‌کاری‌های خود را در این زمینه با برخی مسائل دیگر بپوشانیم و مسائل فرهنگی را وارد مسائل امنیتی کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با طرح این موضوع، بر ضرورت رسیدگی به مطالبات زنان و حل مسائل آنان در چارچوب وظایف دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

شایستگی و صلاحیت، نه جنسیت، مبنای انتخاب مدیران دولت است

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به راهبرد دولت چهاردهم در انتخاب مدیران میانی و ارشد اشاره کرد و گفت: در ابتدای فعالیت دولت، سیاست تبعیض مثبت در مورد زنان اجرا شد، اما پس از آنکه زنان توانایی خود را در عرصه مدیریت اثبات کردند، اکنون فقط شایستگی و صلاحیت افراد مبنای انتخاب مدیران است و جنسیت در این انتخاب تعیین‌کننده نیست.

عارف با قدردانی از عملکرد مدیران زن در دولت چهاردهم تأکید کرد: «عملکرد مدیران ارشد زن دولت درخشان بوده است.»

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های زنان در عرصه‌های علمی، اجرایی و اجتماعی، بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی آنان در پیشبرد امور کشور تأکید کرد.

دستور عارف برای تکمیل سند ملی ارتقای احساس امنیت زنان و خانواده

در این جلسه، «برنامه ملی ارتقای احساس امنیت زنان و خانواده» ارائه و اهداف و محورهای آن بررسی شد.

این برنامه با هدف پیشگیری جامع و نظام‌مند از بروز آسیب‌ها و بزه‌دیدگی علیه زنان، شناسایی عوامل نوپدید تهدیدکننده امنیت زنان و خانواده در فضای مجازی و ارتقای احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی، محیط‌های کاری و آموزشی و فضای سایبری تهیه شده است.

ارتقای آگاهی عمومی درباره اهمیت نهاد خانواده، تقویت سازوکارهای شناسایی، گزارش، مداخله، حمایت و ارجاع در موارد خشونت علیه زنان و خانواده و توجه ویژه به گروه‌های در معرض آسیب از دیگر اهداف این برنامه است.

همچنین توسعه هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای مدنی برای پیشگیری از آسیب‌ها و حمایت مؤثر از زنان و خانواده‌ها در این برنامه پیش‌بینی شده است.

عارف پس از شنیدن دیدگاه‌های اعضای ستاد دستور داد برنامه ملی ارتقای احساس امنیت زنان و خانواده بر اساس پیشنهادهای ارائه‌شده اصلاح و تکمیل شود تا در قالب یک سند برای بررسی، تصویب و ابلاغ به دولت ارائه شود.

بررسی برنامه ملی «هم‌پیوند» برای تقویت گفت‌وگو و ارتباط میان نسل‌ها

«برنامه ملی دوسالانه هم‌پیوند» نیز در این نشست با هدف تحکیم خانواده، ارتقای فرهنگ شهروندی، تقویت گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز تعارض‌ها، توسعه همزیستی و پیوند بین‌نسلی، افزایش اعتماد و مشارکت اجتماعی و ترویج مسئولیت‌پذیری با رویکرد محله‌محور ارائه شد.

معاون اول رئیس‌جمهور پس از بررسی این برنامه و دریافت پیشنهادهای اعضای ستاد، دستور داد اصلاحات لازم در آن اعمال و سپس برای تصویب اقدام شود.

وی همچنین تأکید کرد که ستاد ملی زن و خانواده باید در تهیه و پیشبرد این دو برنامه، نقش راهبری و هدایت داشته باشد، نه نقش اجرایی؛ ضمن آنکه لازم است از موازی‌کاری میان دستگاه‌های مسئول جلوگیری شود.

بهروزآذر: برنامه ملی اشتغال زنان نهایی و آماده ابلاغ است

در ادامه این نشست، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، با اشاره به تصویب برنامه ملی اشتغال زنان در جلسه پیشین ستاد ملی زن و خانواده گفت: این برنامه نهایی و آماده ابلاغ است و سازوکار اجرایی آن نیز در سازمان برنامه و بودجه در مرحله پایانی قرار دارد.

بر این اساس، برنامه ملی اشتغال زنان که پیش‌تر به تصویب ستاد رسیده، در آستانه ابلاغ قرار دارد و اقدامات مربوط به نهایی‌سازی سازوکار اجرایی آن در حال پیگیری است.

خانواده مبنای برنامه‌ریزی برای پیشرفت و پایداری جامعه است

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه خانواده در فرهنگ ایرانی و اسلامی گفت: خانواده از زن هم مهم‌تر است.

عارف با انتقاد از آنچه نگاه مادی و فردگرایانه غرب به زن توصیف کرد، اظهار کرد: غرب که زن را به‌عنوان یک وسیله در نظر می‌گیرد، درکی از کارکرد خانواده در فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارد.

وی تأکید کرد: برای موفقیت در هر بخشی باید برنامه‌ریزی را از مبدأ خانواده آغاز کنیم؛ زیرا ماندگاری و پایداری جامعه به اهمیت دادن به نهاد خانواده وابسته است.

دختران دانشمند در دستاوردهای علمی و فناوری کشور سهم مهمی دارند

معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از تبلیغات منفی غرب درباره حقوق زنان در ایران، به نقش زنان در پیشرفت‌های علمی، آموزشی، ورزشی و اجتماعی کشور اشاره کرد.

عارف گفت: دختران و زنان ایرانی در پنج دهه اخیر در عرصه‌های تعلیم و تربیت، علم و فناوری، ورزش و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی درخشیده‌اند.

وی افزود: امروز بخشی از دستاوردهای علمی و فناوری کشور مدیون تلاش دختران دانشمند ایرانی است و باید نقش آنان در این پیشرفت‌ها بررسی و تبیین شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به موفقیت زنان ورزشکار ایرانی اظهار کرد: زنان کشورمان با وجود محدودیت‌هایی که در زمینه پوشش دارند، با افتخار و با لباس متناسب با ارزش‌های ملی و اسلامی در میدان‌های ورزشی حضور یافته و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند.

تأکید عارف بر سرمایه‌گذاری روی دختران دانش‌آموز و نخبگان

عارف با قدردانی از حضور زنان و نقش آنان در تقویت آنچه «جبهه خیابان» خواند، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت علمی و اجتماعی زنان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری روی دختران دانش‌آموز و نخبگان دستاورد بیشتری برای کشور دارد؛ زیرا آنان کارآمدی خود را اثبات کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به توانمندی‌های اثبات‌شده زنان در عرصه‌های مختلف، بر اهمیت استفاده از ظرفیت آنان در پیشرفت علمی و توسعه کشور تأکید کرد.

حضرت زهرا(س) الگویی برای زندگی معنوی و اجتماعی زنان است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در فرهنگ ایرانی و اسلامی، ایشان را الگویی برای زنان ایرانی و مسلمان دانست.

عارف گفت: در فرهنگ ملی و شیعی ما، الگوگیری جایگاه ویژه‌ای دارد و ائمه معصومین(ع) علاوه بر الگوهای معنوی، الگویی برای چگونگی زندگی کردن هستند.

وی افزود: سیره زنان اهل‌بیت(ع) نیز می‌تواند الگویی برای مسائل معنوی و دنیوی باشد.

توصیه عارف به زنان برای پرهیز از اختلافات سیاسی فرعی

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با توصیه به زنان برای پرهیز از ورود به دعواهای سیاسی اظهار کرد: این اختلافات سیاسی اصالت ندارند و از هوای نفس و خودبزرگ‌بینی سرچشمه می‌گیرند و زیان‌های آن‌ها به کشور می‌رسد.

عارف تأکید کرد: زنان باید مراقب باشند که وارد این مسائل فرعی نشوند.

دولت با وجود جنگ، از سایر وظایف خود غافل نشد

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای جلسه با اشاره به شرایط آغاز فعالیت دولت چهاردهم گفت: دولت از ابتدای کار خود با جنگ مواجه شد و دشمن تلاش کرد با تحمیل جنگ، دولت را از انجام وظایف اصلی خود دور کند.

عارف افزود: با وجود این شرایط، دولت تمام وقت خود را صرف مسائل جنگی نکرد و رسیدگی به سایر مسئولیت‌ها و وظایف خود را ادامه داد.

وی با اشاره به آنچه موفقیت کشور در برابر دشمن خواند، اظهار کرد: چه کسی فکر می‌کرد ایران که سال‌ها با خشن‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو بوده است، آمریکا را به شکست بکشاند؟

اظهارات عارف درباره تأثیر جنگ بر انتخابات آمریکا

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و ارزیابی خود از پیامدهای جنگ اخیر گفت: ما پس از انقلاب اسلامی تاکنون دو بار رسماً بر نتایج انتخابات آمریکا تأثیر مستقیم داشته‌ایم؛ بار اول در زمان ریاست‌جمهوری کارتر و لانه جاسوسی و این بار با موفقیت در جنگ بر انتخابات آمریکا تأثیر گذاشتیم.

عارف در ادامه با اشاره به مفهوم صدور انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی(ره) افزود: ما دخالتی در رأی در آمریکا نداریم و برای ما تفاوتی ندارد چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز می‌شود؛ زیرا از نظر ما هر دو جناح سیاسی در آمریکا در برخورد با کشورمان به شکل ثابتی عمل می‌کنند.

وی با انتقاد از عملکرد دولت‌های مختلف آمریکا علیه ایران بیان کرد: خشن‌ترین تحریم‌ها و اقدامات در زمان ریاست‌جمهوری اوباما انجام شد و در واقع دموکرات‌ها با پنبه سر می‌برند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین نتیجه انتخابات آمریکا را تأییدی بر پیروزی ایران در جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.