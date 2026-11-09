به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس اعلام کرد سرگرد حسین جوکار، رئیس پلیس مبارزه با کالای قاچاق شهرستان جهرم، حین اجرای مأموریت انتظامی بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.

بر اساس این اعلام حوالی ظهر امروز و در جریان اجرای مأموریت مبارزه با کالای قاچاق و تأمین نظم و امنیت در شهرستان جهرم، خودروی سازمانی این یگان دچار سانحه و واژگون شد.

در این حادثه سرگرد حسین جوکار، جان باخت و راننده خودرو نیز مجروح و برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شد.

بر اساس اعلام پلیس فارس، حال عمومی راننده رضایت‌بخش گزارش شده است.