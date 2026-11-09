به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «میدل ایست آی»، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی در یک نشست، طرح قطر برای دیدار جی‌دی ونس معاون رئیس‌ جمهور آمریکا با محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران در هفته آینده (به وقت محلی) را تأیید کرد.

رئیس سازمان اطلاعات ترکیه این دیدار را فرصتی مهم برای ایجاد گشایش در مذاکرات توصیف کرد.

این خبر در پی گزارش‌ های پیشین منتشر شد که حاکی از آن بود که ونس، زمانی که واشنگتن به دنبال دستیابی به یک توافق هسته‌ای بود، پیشنهاد دیدار با رضایی را مطرح کرده است!

به گزارش «میدل ایست آی»، کالین افزود که هرگونه حمله آمریکا به ایران، موجب آغاز چرخه معیوب دیگری از خشونت‌ های منطقه‌ای خواهد شد.

این در حالیست که تهران تا کنون این خبر را تأیید نکرده است.

ادعای ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه پیرامون «دیدار جی دی ونس و رضایی»، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.