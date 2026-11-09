به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکسی ددوف سفیر روسیه در تهران در سخنانی اعلام کرد که با وجود درگیری های جاری در منطقه، حجم مبادلات تجاری میان روسیه و ایران روندی مثبت را نشان می‌دهد.

سفیر روسیه در تهران در مصاحبه‌ای با سرویس خبری «وستی» گفت: با وجود درگیری های نظامی، تجارت میان تهران و مسکو رو به رشد است؛ به‌طوری که در ۸ ماه نخست امسال، ۱۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته الکسی ددوف، محصولات کشاورزی شالوده تجارت دوجانبه را تشکیل می‌دهند.

این دیپلمات همچنین به «گذرگاه حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب» به عنوان عاملی دیگر در توسعه روابط تجاری فیمابین اشاره و خاطرنشان کرد که این مسیر، شتابی تازه به همکاری‌ های اقتصادی میان دو کشور می‌بخشد.

پیش‌تر، در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با همتای ایرانی خود، مسعود پزشکیان گفتگو کرد. در جریان این دیدار، طرفین پیرامون گسترش تبادلات اقتصادی و همکاری در سایر پروژه‌ها به تبادل نظر پرداختند.