به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان به همراه معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی با مصطفی مظاهری، دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی، ارتقای امنیت عمومی و تقویت برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم مورد بررسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در این دیدار با تبریک انتصاب دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان، بر آمادگی کامل فرماندهی انتظامی برای تداوم همکاری و تعامل نزدیک با دستگاه قضایی تأکید کرد.

سردار حسنوند با بیان اینکه پلیس و دستگاه قضایی مسئولیتی مشترک در صیانت از امنیت و آرامش مردم بر عهده دارند، اظهار کرد: تعامل و هماهنگی مستمر میان این دو مجموعه می‌تواند اثربخشی اقدامات در مقابله با جرائم و آسیب‌های اجتماعی را افزایش دهد و زمینه تأمین امنیت پایدار را فراهم کند.

وی همچنین گزارشی از اقدامات و دستاوردهای انتظامی استان در حوزه‌های مختلف مأموریتی ارائه کرد و افزود: مجموعه انتظامی استان با بهره‌گیری از ظرفیت پلیس‌های تخصصی و مشارکت مردم، اقدامات گسترده‌ای در حوزه ارتقای امنیت عمومی، مقابله با جرائم و برخورد با مجرمان انجام داده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به فعالیت پلیس در حوزه‌های انتظامی، ترافیکی، مقابله با مواد مخدر، مبارزه با سرقت و جرائم سایبری، تصریح کرد: صیانت از آرامش جامعه و حقوق شهروندان از اولویت‌های اصلی پلیس است و با افرادی که امنیت و آسایش مردم را خدشه‌دار کنند، در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد شد.

اقدامات فرهنگی در کنار برخورد قانونی تقویت شود

در ادامه این دیدار، مصطفی مظاهری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز با تأکید بر اهمیت رویکردهای فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: برخورد انتظامی و قضایی به‌تنهایی پاسخگوی همه آسیب‌ها و جرائم نیست و باید در کنار اقدامات قانونی، فعالیت‌های فرهنگی، آگاه‌سازی عمومی و برنامه‌های پیشگیرانه نیز تقویت شود.

وی افزود: هرچه اقدامات فرهنگی و ایجابی در جامعه گسترش یابد، زمینه شکل‌گیری جرائم و آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و نیاز به مداخلات انتظامی و قضایی نیز کمتر خواهد شد.

دادستان مرکز استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان مجموعه قضایی و فرماندهی انتظامی استان گفت: همکاری نزدیک این دو مجموعه نقش مؤثری در اجرای قانون، صیانت از حقوق عمومی و مقابله با جرائم دارد و لازم است این تعامل با برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

مظاهری همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه پیشگیری از جرم تأکید کرد و ادامه داد: تقویت فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از شکل‌گیری جرائم داشته باشد.

وی بر حمایت از اقدامات قانونی پلیس و هماهنگی در پیگیری پرونده‌های مرتبط با امنیت عمومی تأکید کرد.

در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار ارتباط و تعامل سازمانی، هم‌افزایی ظرفیت‌های قضایی و انتظامی و توسعه برنامه‌های مشترک در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت و آرامش شهروندان تأکید کردند.