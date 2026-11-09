منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد مؤثر ستادهای مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها در جریان فعالیت سامانه بارشی اخیر، از ساکنان و کشاورزان مناطق تحت تأثیر بارندگی به دلیل توجه به هشدارها و رعایت اصول ایمنی قدردانی کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین از تلاش اعضای ستادهای مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و امدادی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها در اطلاع‌رسانی، پیشگیری و کنترل به‌موقع حوادث ناشی از سیل و آبگرفتگی تقدیر کرد.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای پلیس راه، هلال‌احمر، اورژانس و مجموعه علوم پزشکی، شرکت‌های برق و گاز، آب و فاضلاب، مخابرات، شرکت نفت، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی، بنیاد مسکن، گروه‌های جهادی، بسیج، نیروی انتظامی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، منابع طبیعی، هواشناسی، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، صداوسیما، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها افزود: همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف در اطلاع‌رسانی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، نقش مهمی در کنترل حوادث ناشی از بارندگی‌های اخیر داشت.

بازگشایی ۵۰ کیلومتر رودخانه پیش از وقوع سیلاب

شیشه‌فروش با شکرگزاری برای بارش‌های مؤثر اخیر در استان اظهار کرد: پیش از وقوع بارندگی و سیلاب، هشدارهای لازم به مناطق در معرض خطر ابلاغ شد و با رعایت اصول ایمنی از سوی ساکنان، اقدامات پیشگیرانه گسترده‌ای نیز در مناطق مختلف انجام گرفت.

وی ادامه داد: بازگشایی و لایروبی بیش از ۵۰ کیلومتر از رودخانه‌ها، بازگشایی دهانه پل‌ها، لایروبی زهکش‌ها و کانال‌ها، رفع موانع مسیرهای شهری و روستایی و جاده‌ها و همچنین رفع نواقص ایمنی پل‌ها از جمله اقداماتی بود که پیش از وقوع بارندگی‌های شدید انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به ثبت بارش‌های قابل توجه در مناطق غربی استان گفت: در برخی مناطق غرب استان بیش از ۱۶۸ میلی‌متر بارندگی گزارش شد، اما به دلیل ابلاغ به‌موقع هشدارها، تخلیه ساکنان و عشایر در معرض خطر از مسیر سیلاب و انجام اقدامات پیشگیرانه، خوشبختانه آسیبی به افراد وارد نشد.

وی افزود: در جریان فعالیت این سامانه، اقدامات لازم برای حفاظت از دام‌ها و زیرساخت‌ها در برابر مخاطراتی همچون صاعقه، طوفان و سیلاب نیز انجام شد.

ارزیابی خسارت‌ها در مناطق غرب و جنوب اصفهان آغاز شد

شیشه‌فروش با بیان اینکه هم‌اکنون تیم‌های ارزیاب و کارشناسان بیمه در مناطق غرب و جنوب استان مستقر شده‌اند، گفت: این گروه‌ها در حال برآورد خسارت‌های واردشده به راه‌ها، اراضی کشاورزی، معابر و اماکن مسکونی هستند.

وی تأکید کرد: شرکت‌های بیمه، صندوق حوادث طبیعی ساختمان و صندوق بیمه کشاورزی مکلف شده‌اند پس از ارزیابی سریع خسارت‌ها، اقدامات لازم را برای جبران آسیب‌های وارده انجام دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خاطرنشان کرد: تیم‌های فنی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی نیز با استقرار در مناطق آسیب‌دیده، ضمن ارزیابی خسارت‌ها، برای رفع آسیب‌ها و نواقص ایمنی ایجادشده اقدام می‌کنند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت بارش‌های استان در سال زراعی جدید گفت: میانگین بارندگی استان اصفهان از ابتدای مهرماه تاکنون به ۴۸ میلی‌متر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت افزایش داشته است.