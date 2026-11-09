به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی اعلام کرد: روسیه نه برنامه‌ ای برای حمله به اروپا دارد و نه دلیلی برای این حمله؛ اما شاهد افزایش فعالیت‌ های مخرب غرب در منطقه بالتیک است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این باره اضافه کرد: اروپا به پایان درگیری ها در اوکراین تمایلی ندارد؛ خاک این کشور تحت کنترل خارجی قرار گرفته است. روسیه از برنامه‌ های غرب برای محاصره منطقه کالینینگراد مطلع است.

«سرگئی ریابکوف» سپس افزود: تلاش ها برای اجرای عملی فعالیت‌ های مخرب غرب در منطقه بالتیک مسیری مستقیم به سوی فاجعه خواهد بود.