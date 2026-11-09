به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی بارندگی‌ها و وزش طوفان و رعدوبرق در روز گذشته، به بخشی از تأسیسات آبرسانی در سطح استان خساراتی وارد شده است.

بر اساس این اطلاعیه، همکاران شرکت از ابتدای امروز با تمام توان در محل حوادث حضور دارند و مشغول رفع مشکلات و ترمیم نقاط آسیب‌دیده هستند.

بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، دو حلقه چاه مرغزار گرمه از شب گذشته از مدار خارج شده و تا زمان تنظیم این گزارش به شبکه بازنگشته است که این موضوع شهر جاجرم را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

همچنین حدود ۱۰۰ متر از خط انتقال آب روستای خرتوت در شهرستان مانه و سملقان، حدود ۵۰ متر از خط انتقال روستای امانی در شهرستان راز و جرگلان و حدود ۶۰ متر از خطوط انتقال روستاهای امند و گرماب در شهرستان سملقان آسیب دیده است.

با توجه به گستردگی عملیات، احتمال می‌رود روند رفع کامل حوادث تا ۲۴ ساعت به طول بینجامد.

شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از هم‌استانی‌ها در شهرها و روستاهای یادشده درخواست کرده است در این مدت و تا بازگشت کامل شرایط به حالت عادی، در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و از ذخیره‌سازی غیرضروری خودداری کنند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی ضمن پایش مستمر وضعیت، اعلام کرده است روند عملیات ترمیم را به‌صورت لحظه‌ای از طریق کانال‌های ارتباطی خود اطلاع‌رسانی خواهد کرد.